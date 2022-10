San Fernando se rinde al embrujo de Halloween

Decididamente, San Fernando se han rendido al embrujo de Halloween. En esto no hay marcha atrás. La crónica que deja la fiesta en La Isla –que no se ciñe a la noche del 31 de octubre sino que abarca también unas largas vísperas que han incluido todo un fin de semana lleno de actividades y propuestas gastronómicas– se resume prácticamente en dos palabras: mucha gente. Muchísima, de hecho.

Porque la fiesta de las calabazas decoradas, de las pelis de terror y de los esqueletos de mentira que se ha impuesto a unos Tosantos en horas bajas, de los que las nuevas generaciones ni siquiera han escuchado hablar, ha vuelto a poner de manifiesto esa impresionante capacidad que tiene para arrastrar a grandes masas a la calle, algo que no deja de asombrar año tras año en La Isla. A los entusiastas seguidores que no dudan en revestirse con cualquier disfraz de zombi sanguinolento o de hambriento vampiro –y aquí ya no hay límite de edad y no es, ni mucho menos, una fiesta de chiquillos y adolescentes– y a los que se mantienen firmes en su rechazo a una celebración importada que ni mucho menos forma parte de las tradiciones habituales por mucho éxito que pueda tener, que también los hay.

El caso es que la calle se llena, que es lo que interesa en definitiva. Se llena hasta los topes. E incluso viene gente de localidades vecinas atraídas por la marca del Halloween de La Isla, que ya casi que tiene su sello propio. Anoche volvió a ocurrir. Y así ha sido desde que empezara la 'locura' de Halloween el pasado viernes. Una velada tras otra. "Impresionante cómo está la calle de gente", ha sido el comentario generalizado un día tras otro.

Por supuesto, con bares y terrazas completamente llenos y con propuestas gastronómicas de Asihtur (Asociación Isleña de Hostelería y Turismo) y de Hisafe (los hosteleros de la Asociación de Comerciantes, Acosafe) tematizadas en la noche de Halloween y en el universo de Harry Potter, que ha sido la especial dedicatoria que el Ayuntamiento de San Fernando ha dado este año a la fiesta, quizás por aquello de arrastrar al público más familiar.

En todo caso, la tarde noche del 31 de octubre constató el éxito avasallador de Halloween con la velada más potterhead de todas las que se han celebrado desde el pasado viernes, un programa que ha incluido la celebración de la Noche de las Calabazas –para los más pequeños– y la Noche Negra, con un pasacalles con personajes de la saga de J.k.Rowling.

Pero además de las actividades planteadas la gente se ha echado a la calle para disfrutar del ambiente y de las diferentes puestas en escena que se han recreado de la mano de la empresa Imaginarte: el andén 9 y 3/4 que se ha escenificado a las mismas puertas de la Oficina Municipal de Turismo, el sauce boxeador en la plaza de la Iglesia, o el ajedrez mágico de La piedra filosofal y las velas flotantes del comedor de Howgarts en el atrio del Ayuntamiento isleño.

La gran sorpresa, no obstante, ha sido la decoración de la calle Losada, junto a la alameda Moreno de Guerra, del callejón Diagon, uno de los escenarios más emblemáticos de Harry Potter. Ha causado sensación y ha arrastrado a numerosos curiosos desde que abriera sus puertas en la tarde del sábado. Anoche, volvió a mostrar una larga cola de gente a la espera de adentrarse en esta calle para asombrarse con su cuidada decoración. Y, por supuesto, para hacerse las fotos de rigor.

Y justo al lado, en la alameda Moreno de Guerra, el cementerio –que es ya un escenario clásico en esta noche de Halloween– volvía a la vida para recrear, en esta ocasión, el duelo entre Harry Potter y lord Voldemort en el cementerio de Pequeño Hangleton. Entre pase y pase –más o menos cada 30 o 40 minutos– la gente, muchos disfrazados, entraba para pasear por esta peculiar puesta en escena y hacerse fotos con los figurantes. La cola para entrar no bajaba de San Francisco.

Y lo mismo ocurría en el Mercado Central, donde a las 21.00 horas abrió sus puertas otra de las recreaciones previstas por el Ayuntamiento en su decidida apuesta por hacer de San Fernando un referente de Halloween: la prisión de Azkaban. Ha sido otro de los focos que ha acaparado la atención de isleños y visitantes en este largo fin de semana y que ha arrastrado también numerosas colas desde que comenzaran los pases en la jornada del pasado sábado. Y todo eso, claro, se suman las propuestas vecinales y de otras asociaciones en La Casería o en Camposoto, donde la fiesta –es el origen del Halloween isleño– no pierde fuelle. Anoche, los pasajes del terror que montaron sus asociaciones de vecinos contaron con largas colas.