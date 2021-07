San Fernando: Una farola caída al suelo que sigue alumbrando por la noche

La viceportavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Maite Lebrero, ha condenado la "dejadez" del gobierno local de PSOE y Cs con respecto al mantenimiento del alumbrado público de la ciudad y ha puesto varios ejemplos de esta realidad. En primer lugar, la concejala detalla como la farola deteriorada que ayer cayó en la plaza de Las Alegrías "solamente fue vallada y siguió encendiéndose a ras de suelo de noche".

"Afortunadamente, la caída de esta farola no causó ningún daño personal en una plaza de ambiente familiar y siempre frecuentada por numerosos niños. Pero basta darse un paseo por las calles y plazas de La Isla para ver farolas sin tapa de protección, cables fuera de las cajas de conexión o bases oxidadas", lamenta Lebrero.

Para AxSí, otro ejemplo de esta realidad son las más de veinte factoras eólicas y fotovoltaicas que fueron retiradas de la playa de Camposoto y depositadas en el antiguo colegio Padre Franco. "El caso de las farolas eólicas y fotovoltaicas es un nuevo ejemplo de la manifiesta incapacidad del equipo de gobierno de Patricia Cavada para vigilar, fiscalizar y controlar los servicios que desde el Ayuntamiento se contratan a distintas empresas, siendo la más reciente confirmación de esta realidad el nefasto camión-caseta de Feria. Sobre el papel la apuesta por estas farolas sostenibles era una buena idea, lo que no comprendemos es cómo no se comprobó antes que estas farolas y sus estructuras no eran los suficientemente robustas para soportar el intenso viento de levante. Si se hubiese comprobado antes, no se hubiesen caído tres de estas luminarias, con el consiguiente riesgo que supone para los bañistas; ni se hubiesen tenido que retirar en su totalidad. Lo cierto es que todas permanecen almacenadas ahora en el Padre Franco y mientras tanto nuestra playa espera la reposición de estos elementos y es menos segura sin este alumbrado", señala Lebrero.

La formación califica de "intolerable" la situación y ha exigido a la alcaldesa "que garantice el digno mantenimiento del alumbrado público de San Fernando y que reponga de forma inmediata estas farolas sostenibles en la playa de Camposoto".

"Por último, nos gustaría saber si la incorporación del socialista Fernando López Gil como asesor para coordinar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana será realmente útil para garantizar la sostenibilidad de las acciones que lleve a cabo el gobierno local. Entendemos que tiene el deber de estar a la altura de las circunstancias, ya que la incorporación del comisario López Gil nos cuesta a los isleños e isleñas casi 60.000 euros al años", concluye Lebrero.