San Fernando exige a la Mancomunidad "soluciones urgentes" a la situación "indigna" del centro de recogida de animales

El Ayuntamiento de San Fernando exige a la Mancomunidad soluciones urgentes a las "indigna" situación de los animales en el centro de recogida que presta servicio a varios municipios de la Bahía de Cádiz. Desde el gobierno municipal advierten de la "multitud de denuncias gráficas que ha recibido y que evidencian el indigno estado de las instalaciones del centro de recogida de animales perdidos y abandonados".

"Los vídeos y fotografías recibidos y que se han contrastado debidamente son aberrantes y muestran un absoluto abandono de los más mínimos estándares de calidad y de protección del bienestar animal que debe tener un centro de estas características", explican. Incluso, critican, que esas denuncias contrastan frontalmente con los informes periódicos del servicio gestionado a través de una empresa externa.

El equipo de gobierno exige a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, y así se lo ha trasladado a su presidente, que se tomen de forma urgente las medidas oportunas para solucionar esta situación que "nos ha alertado e incluso descompuesto moralmente".

"No es permisible ni vamos a tolerar que este servicio no se preste en las debidas condiciones", apuntan desde el Consistorio, que deja claro que si no se dan soluciones urgentes y adecuadas San Fernando dejará de financiar el servicio y buscará otras alternativas para la asistencia de los animales abandonados o perdidos.

El gobierno isleño insiste en condenar "la situación que hemos comprobado que atraviesan estas instalaciones, y que repercuten y ponen en riesgo el bienestar de los animales que se asisten en este centro".

“Una ciudad con la sensibilidad y la apuesta por el bienestar animal como es San Fernando no puede sostener ni un día más una situación tan indigna como la que hemos visto”, finalizan.