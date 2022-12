San Fernando, ejemplo de éxito con el Museo y los próximos Premios Camarón

A pesar de que el cantaor más universal de todos los tiempos, Camarón, llevaba por apellido 'de La Isla', San Fernando ha sido durante décadas el patito feo en la historia que acompaña al boom del flamenco. Pero la situación ha cambiado hasta el punto de que ahora se ha convertido en un paradigmático ejemplo de éxito a la hora de promocionar el flamenco como herramienta de dinamización tanto económica como cultural y social. Casi 30 años ha tardado La Isla en tener el museo que consagra a la leyenda. Pero su apertura ha sido un punto de inflexión que lo ha transformado todo.

"San Fernando es la localidad que mejor ha entendido, proyectado y aplicado ese potencial del flamenco, colocándolo en el centro de sus políticas, no solo como un accesorio o un mero apéndice, sino preservando su identidad, proyectándolo y haciendo oportunidad y marca. Ha logrado que ese de La Isla de Camarón sea más sinónimo que nunca de San Fernando", afirma la periodista Tamara García, en el desayuno de redacción organizado por Diario de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando que coincide con el aniversario del nacimiento del mítico cantaor.

El Museo Camarón –apunta la alcaldesa, Patricia Cavada– ha servido para estructurar de alguna forma todo ese trabajo, es un elemento vertebrador: "San Fernando recibía miles de visitas deslavazadas, que no estaban estructuradas turísticamente. Y eso es lo que pretendíamos con el Museo: una pieza central clave. Y ofrecérsela a ese turismo de masas de la provincia y, por otro lado, también al turismo especializado que busca conocer a Camarón y que busca aquellas piezas ya más fetiche o de legado de flamenco… El que viene de una u otra manera consume: acaba gastando, tomándose una cerveza, cenando, almorzando o durmiendo aquí. Así se convierte en una herramienta de dinamización de la ciudad".

En esa apuesta por el flamenco ha jugado un papel importante el festival de 42 días La Isla Ciudad Flamenca, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y de la Diputación y que, entre otras citas, ha conseguido acercar el arte flamenco con espectáculos como el de María Terremoto, que logró reunir a más de 2.000 personas durante el pasado verano en el auditorio del parque Almirante Laulhé.

Su promotor, Javier Fernández 'Chico', alude al Museo como "otro componente más" de lo que no deja de ser una propuesta conjunta entre lo privado y lo público con el flamenco como bandera. "Estamos dando una identidad a San Fernando. Estamos consiguiendo situar a San Fernando en el mapa del flamenco", dice.

Pero el flamenco forma también parte de propuestas veraniegas como el ciclo de conciertos Bahía Sound, cuyo promotor, Omar Osuna, reconoce que apostar por una o dos figuras del flamenco en la programación "es prácticamente obligado" porque el festival "tiene que tener parte de la identidad de San Fernando". "Es difícil, pero a nosotros nos ha funcionado", afirma. El ejemplo más relevante fue el concierto que ofrecieron en agosto Israel Fernández y Diego del Morao.

Desde la Federación Provincial de Peñas, su presidente, Nicolás Sosa, alude además el brillante papel que en todo esto han tenido tres entidades isleñas: las peñas Camarón, Chato y La Fragua. "Hay que felicitar a San Fernando porque ha hecho una estrategia que gira en torno a la figura de Camarón, a la que ha destinado recursos. Y eso es un acierto, porque no hay una figura que haya hecho tan universal el flamenco como lo hizo Camarón. Me consta además que hay un gran ambiente de colaboración entre la administración, los promotores privados y las peñas, cosa que no ocurre en todas las ciudades", sostiene.

Para Francisco Perujo, coordinador del máster de Investigación y Análisis del Flamenco, el éxito se debe a que "ha sabido aprovechar una submarca potentísima que tiene el flamenco: la marca Camarón, que es una potencialidad, una singularidad que no tienen otros territorios".

"Alrededor de esa marca –expone– ha construido algo que es, precisamente, la encrucijada en la que se debaten las instituciones públicas andaluzas con el flamenco, la encrucijada del origen y el destino: cómo convertir en destino turístico el origen, que es el flamenco, gracias a la movilización de recursos y la singularización de espacios como el Museo Camarón".

José Carlos Conde, responsable de la musealización del centro de interpretación y gerente de Womack Studios, también coincide: "San Fernando ha conseguido lo que ninguna ciudad ha logrado con el flamenco". Eso sí, afirma, queda que se desarrolle: "Es un proyecto que está arrancando ahora y que tiene mucho futuro".

El siguiente paso serán los Premios Nacionales del Flamenco Camarón de la Isla, cuya primera edición el Ayuntamiento prevé para el próximo año. "Nos permitirán cerrar ese círculo que iniciamos con la apertura del Museo", sostiene Cavada, que se refiere a este galardón como "los Goya del flamenco". "Camarón es la mayor figura del flamenco de la historia. El premio tiene esa fuerza y cualquiera puede imaginar lo que para alguien que se dedica a esto supondrá recibir un premio con ese nombre", destaca.