San Fernando combate el negacionismo este 25-N: "La violencia de género existe"

"Nada es lo que parece. La violencia de género existe". El lema de la campaña del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que este año pone en macha el Ayuntamiento de San Fernando pretende plantar cara "a quienes niegan la violencia machista".

La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, deja claro que "la violencia de género existe, que no quepa duda". "El mensaje que hace unos años no era necesario repetir, ni remarcar, ahora sí lo es en esta sociedad y en el tiempo en que nos encontramos. Si no plantamos cara a quienes niegan la violencia de género, a quienes sustentan, nos arriesgamos a un retroceso", advierte la alcaldesa, Patricia Cavada.

El anuncio elaborado este año intenta "traducir en imágenes" el mensaje que lanza el gobierno municipal, al reflejar la vida de una pareja con imágenes de felicidad de ambos, aunque algunas "inquietantes", acompañadas de comentarios con una voz en off como "necesito volver a verte pronto", "¿por dónde andas?", "hay días que te borraba la sonrisa de la cara", "pareces una puta". "Crea desasosiego, angustia, y alerta de que hay que estar atento a los detalles, porque hay cosas que parecen otras", explica la regidora. "La violencia muchas veces es algo soterrado, que no podemos normalizar. Aunque algunos se empeñen a negarlo, existe, destruye vidas y las quita", insiste.