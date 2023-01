San Fernando se postulará como la ciudad de los eventos en Fitur, "con más de 300 propuestas de diversión y ocio a lo largo del año"

San Fernando apuesta este año por reafirmar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará esta semana del 18 al 22 de enero en Madrid, su carácter como el mejor destino posible para aquellos turistas y visitantes que busquen "una experiencia en tiempo continuo".

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha explicado que la acción promocional que la ciudad presentará en Fitur, con un spot y una completa campaña, "se basa en el enorme poder de atracción que tiene San Fernando, y que ya se ha podido contrastar en los últimos años, gracias a su amplísima oferta de citas y eventos de todo tipo que suma más de 300 propuestas de diversión y de ocio a lo largo del año". La encargada de realizar esta presentación, el próximo miércoles día 18 de enero en el espacio dedicado a la provincia, será la delegada de Turismo, Regla Moreno.

"San Fernando es una ciudad en la que todo el que la visite, en cualquier momento del año, puede disfrutar bailando, cantando, comiendo, descubriendo, disfrutando, comprando, compartiendo, escuchando, andando, riendo, compitiendo, nadando…", ha explicado la regidora isleña.

Y precisamente, el spot que se ha preparado para esta nueva edición de FITUR juega con esa idea de la terminación de la ciudad de San Fernando "que ya traslada a un tiempo verbal que expresa un tiempo continuo, un tiempo de disfrute permanente porque siempre hay un motivo para venir a San Fernando, y siempre hay un evento del que poder disfrutar". "Vengas cuando vengas, en cualquier momento, podrás tener la mejor experiencia posible", insiste Cavada.

"Una visita a nuestra ciudad es una experiencia completa, porque la oferta es amplia y permite abarcar muchas opciones y acciones en cualquier momento. Se abren tantas posibilidades culturales, gastronómicas, de ocio, musicales, patrimoniales, deportivas o gastronómicas, citas que tienen una estética y una identidad, que podemos decir sin dudar que la experiencia de visitar San Fernando tiene ahora mismo poca competencia en todo su entorno", precisa la regidora.

Cavada ha insistido en que ese "poder de atracción" de la ciudad de la mano de citas y eventos muy potentes. "Esa capacidad de diseñar y organizar celebraciones de primer nivel ya es una evidencia y ha convertido a San Fernando en un referente en celebraciones como la Navidad o Halloween, por citar solo dos ejemplos, así como en tradiciones como la Semana Santa isleña, de Interés Turístico Nacional", afirma.

"Gracias a eso, hemos conseguido que San Fernando se haga visible, que se hable de ella, lo que ha permitido que la ciudad haya puesto ya un pie en el competitivo sector del turismo en la provincia de Cádiz, y aún lo hará más ahora", ha apuntado la regidora.

Y todo eso -insiste- ha sido posible gracias al "gran esfuerzo de planificación y diseño" a la hora de desarrollar cada una de estas propuestas, "al mimo y detalle con el que se han trabajado tanto en la estética, como en la programación con artistas y propuestas de primer nivel".

Por eso, subraya la alcaldesa, "en Carnaval actúan en nuestra ciudad las mejores agrupaciones del Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz (COAC); y en verano tiene lugar el festival Bahía Sound, que ha contado con uno de los conciertos más potentes de todo el país con C. Tangana, Nathy Peluso y Rigoberta Bandini y con la terraza del Bahía, que es todo un éxito; la playa de Camposoto es una de las más admiradas de la provincia, aunando lo natural con los mejores servicios; y nuestra apuesta por celebrar Halloween no tiene competencia y atrae a gente de toda Andalucía y España".

Eso -añade- "sin olvidar festivales como La Isla Ciudad Flamenca que ofrece 41 días de citas con el flamenco durante julio y agosto; o la Ruta de las Cortes y la Ruta de Camarón de la Isla con el Centro de Interpretación como gran joya".

A todo lo anterior suma tambien la programación musical y de espectáculos de las Noches del Castillo en verano, o la del Real Teatro de las Cortes, la Feria del Libro, "que saca la literatura a la calle y ha sido todo un éxito en su pasada edición", la Feria Gastronómica de la Bahía de Cádiz con motivo de la conmemoración del 24 de septiembre o citas veraniegas como las de la playa de Camposoto: See you sun y el Moonlight.

En palabras de la regidora, "todas estas propuestas conforman una amplia y variada oferta que se alarga durante todo el año, son herramientas que dinamizan nuestra economía, que crean empleo y riqueza, y que nos permiten desestacionalizar el turismo en San Fernando y atraer a muchos más visitantes".

"No solo estamos hablando de ocio, sino de todo el potencial económico que se genera no solo a nivel de hostelería o en el comercio, sino que todo este tipo de acontecimientos conllevan hasta medio centenar de contratos con empresas que se dedican al sonido, decoración, montaje, teatralización, etc...", ha precisado Cavada.