El Obispado de Cádiz ha lanzado a través de su página web un comunicado en el que niega explícitamente que no quiera renovar el contrato de alquiler de las instalaciones que ocupa la Escuela San José, en San Fernando; que hoy ha confirmado su cierre de cara al próximo curso escolar aduciendo la imposibilidad de continuar después de que la Iglesia diocesana, titular del inmueble, les informara hace unas semanas de que quiere el centro libre para el mes de septiembre. La medida afecta a casi 300 alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica y a una plantilla de 20 profesores, que se quedan sin trabajo.

Desde el Obispado, que no se ha pronunciado sobre el tema hasta última hora de la tarde, se ha insistido en "desmentir" las informaciones relativas a la Escuela de San José y se asegura que "no es cierto lo manifestado por la dirección del centro, atribuyendo el cierre del colegio a una voluntad unilateral del Obispado, como recogen algunos medios de comunicación".

"La Diócesis, como en años anteriores, sigue abierta a la negociación de un acuerdo similar al suscrito en 2019 que permita la continuidad del centro", asegura en dicho comunicado.

El Obispado asegura también que "desde el año 2019 no se ha recibido ninguna solicitud ni propuesta por parte de Centro de Educación Integral SL -mercantil titular del la Escuela San José- manifestando su interés en dar continuidad al arrendamiento en una nueva prórroga en términos similares al vigente", lo que se contradice abiertamente con las declaraciones del centro e, incluso, con la circular que hoy mismo se ha remitido a las familias de los alumnos para explicarles la situación.

En esta circular remitida por la Escuela San José se afirma literalmente que "en el último año nos hemos encontrado con la oposición por parte de la propiedad, el Obispado de Cádiz, de continuar con el arrendamiento del edificio". Incluso se expone que "se les ha propuesto varias alternativas, pero ninguna ha sido aceptada, por lo que nos vemos obligados a entregar el inmueble en septiembre de 2021".

"Este será el último curso escolar que podamos impartir debido a la no renovación del contrato del alquiler del edificio", informa el centro a los padres de los alumnos.

El Obispado, no obstante, niega la mayor y asegura que "de existir la intención de recuperar el inmueble, el Obispado de Cádiz y Ceuta siempre lo habría llevado a cabo comunicándolo formalmente y con la necesaria anticipación, a fin de que se pudieran reorganizar los recursos humanos y el alumnado". "Esta comunicación formal no se ha llevado a cabo por nuestra parte", matiza insistiendo en que dicha decisión no se le ha trasladado "formalmente" al centro.

La Escuela de San José, no obstante, asegura por su parte que a finales de enero se les notificó a su representante legal que debían abandonar el centro este año y que no se les renovaba el contrato.

"No se entiende que la dirección del centro Educativo se excuse ante los padres, profesores y la opinión pública en una decisión inexistente por parte del Obispado, que por ello exige una rectificación", llega a decir en el comunicado.

El cierre de la Escuela de San José, que ha trascendido a primeras horas de la mañana después de que ayer se notificara el consejo escolar, ha desatado numerosas muestras de rechazo en La Isla y el Obispado se ha convertido en el blanco de numerosas críticas después de que desde el centro se informara que no se quería renovar el alquiler.