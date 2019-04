Maite Lebrero y Lolo Picardo acompañarán a Fran Romero en los puestos de salida de la candidatura que los andalucistas presentan de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo y a las que concurrirán por primera vez bajo las siglas de AxSí (Andalucía por Sí). Serán los números 2 y 3 de una lista de "renovación", en la que más del 50 por ciento del equipo concurre por primera vez a unos comicios electorales.

A Lebrero, que durante el mandato que ahora expira ha sido la concejala de Deportes, se le suma así Lolo Picardo, gerente de la Venta de Vargas, presidente e impulsor de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), confundador de la tertulia La Fragua y una persona vinculada desde siempre de una manera especial al flamenco.

Su inclusión en el equipo de Fran Romero como número 3 no ha sido ninguna sorpresa ya que Lolo Picardo, precisamente, ha sido uno de los impulsores del nuevo partido Andalucía por Sí (AxSí) en San Fernando y es, en la actualidad, su coordinador local.

La lista continúa con María Marín (experta en protocolo, comunicación y organización de actos yCiclo Formativo Superior en Educación Infantil) en el número 4 y Fernando Rodríguez Mariscal (licenciado de Ciencias Económicas y Empresariales y economista) en el 5.

Sara Domínguez, persona que ha estado también especialmente implicada en la puesta en marcha de AxSí en San fernando, irá en el número 6. Se trata, como ha apuntado también Romero durante la presentación de la candidatura, de la vicepresidenta de la asociación San Fernando Accesible.

Luis Miguel Montero, profesor de formación vial, se adjudica el séptimo puesto de la candidatura y la joven de 25 años Marta Vidal (graduada en Derecho y Máster Universitario en Derecho Constitucional), el octavo.

Repite Begoña Castro, que ha sido concejala del grupo municipal andalucista desde la marcha de Juanjo Carrera, aunque lo hará en el noveno puesto de la candidatura.

Rafael Jesús Alfaro (técnico de laboratorio y asesor comercial) ocupa el puesto número 10 y María Teresa Moreno el 11.

El número 12 es Sebastián Rodríguez, técnico de organización y entrenador deportivo del Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz, una persona especialmente apreciada en La Isla.

Raquel Criado (número 13), Alejandro Otero (14), Mariana Díaz (15), Enrique Estevez (16), María de los Santos Martínez (17), Antonio Gutiérrez (18), María del Rosario Ravina (19), Manuel Pinto (20), María Paola Roldán (21), Sergio Monroy (22), Antonio Pérez (23), Manuel Gómez Piñero (24) y María Yolanda Reyes (25) completan la candidatura. Esta última -como ha recordado Fran Romero- fue la primera concejala andalucista que hubo en el Ayuntamiento, todo un guiño al legado andalucista de La Isla cargado de significado.

Aunque no es el único de la candidatura, la presencia de María Teresa Moreno, hija del alcalde Antonio Moreno; de ex ediles andalucistas como Gómez Piñero o Manuel Pinto; de Antonio Pérez, responsable de la escuela taurina Rafael Ortega; o de Enrique Estevez, uno de los militares afectados por la salida forzosa a los 45 años, no pasan desapercibidas.