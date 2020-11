El Ayuntamiento de San Fernando ha pedido a Costas la paralización inmediata del expediente de desalojo de la playa de La Casería y por tanto la permanencia de las instalaciones, esto es, las casetas de aperos y los dos establecimientos hosteleros. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha comunicado que ha remitido un oficio a la Demarcación haciendo oficial esta petición.

"Todos conocen la importancia del atractivo singular y simbólico que tiene el conjunto que se conforma en La Casería", señala la regidora, que considera necesario que el expediente de desalojo, para el posterior derribo de las estructuras, se paralice y todas las partes se sienten en una comisión para buscar alternativas.

Cavada plantea la necesidad de encontrar de manera conjunta la forma de hacer compatible la inversión de regeneración natural de la playa de La Casería "con los intereses de los ocupantes y de un espacio tan especial y singular", algo que durante la mañana han defendido algunos ciudadanos en una movilización de protesta.

En el escrito la alcaldesa defiende el "gran arraigo en la zona" de estos establecimientos y las casetas que "no entorpecen el disfrute público de esta zona costera, le aportan una singularidad reconocida a nivel supramunicipal". Cavada, que no duda de la legalidad del proceso administrativo, sí cuestiona que se pretenda llevar a cabo el desalojo cuando no se cuenta con ninguna actuación aprobada, toda vez que se necesita redactar un nuevo proyecto de regeneración. La regeneración es importante, advierte, pero "conservando la estampa y el atractivo indudable del espacio".