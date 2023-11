San Fernando conmemora un 25N que aboga por la acción ciudadana y la unidad

San Fernando conmemora este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, con un claro mensaje de acción contra la violencia machista. Actúa, educa, apoya, conciencia, responde son algunas de las demandas que hacía el Ayuntamiento con la campaña puesta en marcha, que se ha reforzado con las propuestas desarrolladas en estos días. En la cita de hoy han tomado la palabra los colectivos femeninos de La Isla y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, encargada de leer el manifiesto de consenso de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La ciudad cierra una semana de actividades de concienciación contra la violencia machista en el que se ha dado protagonismo a los menores con la exposición Una habitación compartida pero también a los adultos con el Club de las Sabias. Ambas acciones se han basado en la empatía, en ponerse en el lugar del otro género en este caso, para comprender la desigualdad que sufren las mujeres y para remover conciencia sobre el papel que cada persona quiere desempeñar en la lucha contra una lacra social como la violencia de género.

Tomaba la palabra Ana Magallanes, responsable de la iniciativa que durante el viernes y este sábado se ha desarrollado en la Plaza del Rey con evidente éxito. "Las feministas llevan siglos luchando por una igualdad real entre las mujeres y los hombres, siglos analizando las causas y encontrando la solución para que ese momento llegue. Lo tenemos claro desde hace mucho, mucho tiempo, pero se nos sigue cuestionando, lo hacen hasta los adolescentes, los menores. Seguimos enfrentándonos a diario a que nuestra voz valga menos. Porque haber nacido mujer todavía en el siglo XXI sigue siendo una condena", exponía. Ante el micrófono explicaba que ha querido poner a esas mujeres en el lugar que les corresponde: en la sabiduría.

"Este proyecto pretende acercar a la ciudadanía lo que ya sabemos desde hace tiempo: educar en el género, seguir construyendo una sociedad que es educada a lo masculino y lo femenino, según seas hombre o mujer, crea desigualdad y sostiene todas las formas de violencia machista que sufrimos las mujeres", añadía. Se trata de una continuidad del Túnel de lo Sentido que disfrutaron alumnos de Secundaria. "Puedo presumir que más de un millar de menores salieron diciendo que se consideraban feministas". Este año tocaba concienciar a la edad adulta.

¿Eres capaz de verlo? ¿Te posicionas? ¿La ejerces? ¿Eres cómplice? ¿Nos crees? ¿Sigues pensando que exagero?, son algunas de las cuestiones que Magallanes lanzaba como ejemplo de las preguntas que puede hacerse a quienes salías del club.

Frente a advertencias como "cuando me gritas, me matas; cuando me controlas, me matas; cuando crees que te pertenezco, me matas; cuando me culpas de tus errores me matas; cuando dejas que todo el peso de las labores doméstica recaiga sobre mí, me matas; cuando me cosificas, me matas; cuando me compras, me matas; cuando no me dejas hablar, me matas; cuando no te posicionas frente al machismo, me matas", planteaba una serie de recomendaciones para realizar otro papel. Entre ellas, estaba tocar un papel corresponsable en casa, trabajarnos para eliminar todos los machismos que tenemos interiorizados, dejar de tratar las mujeres como meros objetos sexuales o de belleza o posicionarse frente a comentarios machistas.

Los colectivos femeninos de la ciudad también querían hacerse escuchar para destacar que en los 25N se pone el foco en las múltiples caras con las que se manifiesta la violencia ejercida contra las mujeres y por el mero hecho de serlo, física, sexual, psicológica, económica o laboral, "entre otras que nos cruzan a todas a lo largo y ancho de todo el planeta". "La violencia física es solo la punta de ese gran iceberg que es el machismo, adquirido, aceptado e ignorado por gran parte de la sociedad y normalizado, llegando incluso a pasar peligrosamente desapercibido", dejaba claro.

El fondo del problema, señalaba, es la desigualdad. "Desde el movimiento feminista reclamamos unidad social para hacernos más fuertes ante las turbulencias provocadas por los discursos negacionistas, que pretenden devolvernos a una España en blanco y negro", demandaba. Unidad para hacer prevalecer la igualdad. Los colectivos isleños pedían "un firme y férreo compromiso colectivo".

"Consensuar un texto entre todos los municipios andaluces, compartido por los representantes de los partidos políticos en los ayuntamientos nos dice que ese es el camino. Ante un problema estructural, de Estado, tenemos estar unidos", decía la regidora sobre el manifiesto que leía a continuación. El documento recordaba el número de mujeres asesinadas víctimas de violencia de género, 51, y mostraba la solidaridad con todas y con sus familias; hacía mención al reconocimiento por parte de la ONU de que la violencia contra las mujeres y niñas, arraigadas en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres persiste como una crisis silenciosa y endémica y apuntaba a que las llamadas al 016 se incrementaron durante el confinamiento. "Es preciso redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la pandemia y a la crisis inflacionista que vivimos", indicaba. Los gobiernos locales "debemos reforzar nuestra mirada sensible al género, aunar esfuerzo para paliar el daño sufrido por las mujeres y las niñas a todos los niveles".

"La violencia hacia las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad. Combatirla desde su origen, educando el igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación. La lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad. Tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo a la violencia y a quienes las ejercen", defendía el manifiesto de la FAMP. "Aunemos nuestras fuerzas", abundaba en la idea repetida durante el acto.