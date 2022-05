La Ronda se estrena como galería para el mercadillo de San Fernando: mucha gente y complicaciones esperadas para el tráfico

El mercadillo se ha estrenado este jueves en su nueva ubicación -provisional- con un rotundo éxito de público y con los puestos de venta ambulante como grandes triunfadores de un traslado que se ha llevado a cabo ante el inminente comienzo de las obras EDUSI previstas en La Magdalena, que previsiblemente arrancarán en unos días.

Casi 200 vendedores ambulantes se han repartido a lo largo de los tramos más importantes de la Ronda del Estero en un circuito lineal comprendido entre la rotonda de la Pirámide (Pérez Llorca) y la confluencia con la avenida de La Marina y que, como si fueran las galerías de un centro comercial, han recorrido cientos y cientos de isleños a lo largo de una calurosa mañana dejándose tentar por las rebajas y los reclamos de los vendedores ambulantes.

La otra cara de la moneda ha sido, evidentemente, la del tráfico. El encaje del mercadillo en este nuevo emplazamiento ha obligado a cerrar buena parte de una vía de cuatro carriles que se ha hecho indispensable para los isleños en los últimos 15 años, donde además se ha prohibido estacionar previamente para facilitar el montaje de los puestos de venta ambulante. Y eso siempre resulta complicado. Al menos, hasta que la gente termine por acostumbrarse.

La grúa municipal -de hecho- ha tenido bastante trabajo a primera hora de la mañana. Una decena de vehículos han tenido que ser retirados, si bien en este caso -por eso de ser el primer día- no se han levantado actas de sanción.

Y la calle San Marcos, como era de esperar al convertirse en la única alternativa para circular por la zona, ha registrado un denso tráfico rodado a lo largo de toda la mañana. La cuestión del tráfico, de hecho, se quiere agilizar en los jueves venideros con la presencia de más agentes de la Policía Local para coordinar el tránsito de vehículos y las restricciones desde las intersecciones más importantes, que en este primer día se señalizaban con las vallas de obra e indicaciones pertinentes.

Los puestos se han instalado ocupando aceras -parcial o totalmente- y los carriles más próximos dejando los centrales para que la gente pudiera andar. Hay tramos que se han mantenido despejado para facilitar el acceso de los residentes a garajes o a los supermercados que existen en la zona.

Aún así, la experiencia piloto del mercadillo -que eso es lo que ha sido- ha marchado más o menos según lo previsto y no ha deparado más problemas que los que se esperaran de antemano y que en las reuniones de coordinación no se hubiesen planteado ya. Porque el encaje de 200 puestos, que además mueven a una gran cantidad de gente, en una avenida de cuatro carriles arrastra consecuencias que son más que evidentes, de eso no cabe duda.

Con este cambio de escenario, además, el mercadillo ha conseguido acercarse más a La Isla. En realidad, este jueves bastaba con bajar cualquiera de las calles que cruzan desde Real -desde el Carmen hasta la plaza del Rey- para colarse en algún punto de ese recorrido lineal en el que se han repartido los 200 puestos. Y eso se ha notado directamente en una mayor afluencia de gente. También, claro, la reubicación de los puestos ha animado a más de uno a darse una vuelta para ver cómo era este 'nuevo' mercadillo, así que la actividad ha sido más que notoria, especialmente a mediodía.

Y a los vendedores, la nueva ubicación les ha encantado, claro. Aunque -eso sí- hay que tener en cuenta que esto no es ni mucho menos definitivo. Se trata de un planteamiento provisional, que durará el tiempo que tarde el Ayuntamiento isleño en tener las pertinentes autorizaciones y en preparar la zona del que será el emplazamiento del mercadillo en el futuro.

Porque de La Magdalena, donde se prevé la adecuación del mayor parque urbano de la Bahía, los puestos de venta ambulante han salido ya para siempre, eso seguro. Los puestos irán -la fecha se desconoce- a la zona de aparcamiento colindante al Carrascón que se reparte entre la rotonda de la Pirámide y la confluencia de Manuel de Falla.

A lo largo de la Ronda se han repartido también hoy contenedores de basura para facilitar la retirada de envoltorios y residuos y reducir el impacto del mercadillo en una zona próxima al sendero del Carrascón. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como voluntarios de Protección Civil han ayudado a coordinar este jueves de estreno en el mercadillo, en el que tampoco -advierten- han faltado los intentos de hurto aprovechando las grandes aglomeraciones de personas.