Regla Moreno, candidata de Cs a la Alcaldía de San Fernando: "Ciudadanos va a ser decisivo, porque no se puede volver al bipartidismo"

-¿Por qué ha tardado tanto Ciudadanos (Cs) a la hora de nombrar candidatos?

-Todavía no ha dado todos los nombres, se está yendo paso a paso. Queríamos hacerlo con anterioridad pero hemos estado inmersos en el proceso de refundación del partido que comenzó en verano, que han sido unos meses de trabajo, y que culminó en la asamblea que se celebró a mediados de enero. A partir de ahí se ha hecho todo lo posible por acelerar el proceso de nombramiento.

-¿Cómo afronta las nuevas elecciones? La posición de fuerza que tenía Cs hace cuatro años no es la misma de ahora.

-Obviamente, Cs no pasa por ese mejor momento en cuanto a los números que nos daban hace unos años, pero hemos demostrado donde hemos estado en gobierno que somos necesarios. Eso es lo que importa. En cualquier ámbito en que me muevo hay personas que me lo dicen, que somos necesarios, que Cs no desaparezca. Tengo por delante un reto difícil, como tantos otros que he afrontado en estos años, y lo hago con mucha ilusión porque creo que Cs en este gobierno ha demostrado que ha sido capaz de implantar una nueva forma de hacer las cosas y que seguirá siendo determinante para el futuro de esta ciudad.

-¿Qué esperan para estos comicios locales?

-Lo que le digo, que vamos a ser decisivos, porque no podemos volver a mayorías absolutas de un solo partido o al bipartidismo. Hemos demostrado donde hemos gobernando, como en la Junta, o aquí, que hemos conseguido cosas para esta ciudad. En las áreas que hemos trabajado en este gobierno municipales hay hechos y realidades en cuestiones en que durante años no se había avanzado, y en los que se debe seguir avanzando. La premisa es trabajar desde la transversalidad también en las administraciones públicas.

-¿Cómo ha sido su experiencia en el gobierno? ¿Qué ha aprendido? La gestión da otro punto de vista distinto a cuando el político está en la oposición.

-He percibido que se pueden cambiar las cosas, aunque implique cambios de cultura, de modos de hacer, con las personas que te rodean. Hay una cercanía mayor con el tejido productivo, con la ciudadanía. Todo hace que la persona que viene a reunirse contigo te escuche con más detalles, que quiera saber cómo se trabaja, qué cosas cuestan o son más difíciles que se cumplan. Los plazos son más largos de lo que uno espera. Tengo experiencia en la privada, trabajando con muchas personas, y los tiempos son distintos. Se ve en una licitación, también los precios cambian. Todo es diferente. Todo cuesta más trabajo. Pero se pueden hacer. Teniendo capacidad, conocimiento y voluntad, los cambios se consiguen.

-Les han acusado durante el mandato de regalarle la mayoría absoluta al PSOE. ¿Por qué cree que la oposición tiene esta opinión? ¿Qué les dice?

-Creo que no tenemos una oposición constructiva. Yo he estado en la oposición, y si realmente estás ahí para la ciudadanía y no miras tus intereses personales ni de partido, la actuación no es esa. No puedo verla con buenos ojos. Nos han acusado de con mayoría absoluta no contar con los demás, de no contar con los demás, pero al final son ellos los que han seguido esa línea. Solicitan cosas, reivindican, haciéndose eco de muchas cosas de la ciudanía, lógico en esa labor de oposición, pero hay otras que ni siquiera se han sentado con los colectivos. Lo vimos el pleno pasado con la Escuela Oficial de Idiomas, pedían su traslado a un sitio, y no se habían sentado con el equipo directivo ni tenido en cuenta la voluntad de los usuarios. Como este ejemplo hay muchos. Piden, pero no han apoyado los presupuestos. Mientras nosotros sí hemos apostado por tener un presupuesto cada año, con planes para atender la ciudad, como los planes de asfaltado, como mejoras del alcantarillado, del agua.

-Si tuviera que elegir un proyecto, ¿con cuál se quedaría?

-Hemos hecho muchas cosas, muchas actuaciones. Estoy contenta por poder disponer de unas naves de emprendimiento idóneas, habitables, para los emprendedores. No las teníamos, aunque la oposición opine y critique que se derribaran las de San Juan Bosco. Hay quien se hace la foto para decir que ya no está ese edificio, pero parece nunca entró dentro cuando gobernaba, porque no se podían utilizar. Parte de la posición, la más crítica, ya ha gobernado y sabe qué competencias tenemos, qué podemos hacer y qué no, qué deudas nos dejaron.

-¿Cómo definiría el mandato? ¿Cómo ha cambiado La Isla?

-Ha cambiado para bien. Ha sido notorio, a pesar de la pandemia. Se están acometiendo actuaciones, se ha revitalizado la ciudad. Me preguntaba qué elegía de lo que estamos desarrollando, pero es complicado. La intervención en Fadricas era una reivindicación histórica, y se ha hecho la remodelación de la calle Ferrocarril. Se ha empezado el desarrollo de Tiro Janer con Ten Brinke. Son acciones que comienzan a dar frutos, cuando llevaban tiempo en el olvido. Nunca se había dado un paso importante. Ahora se avanza en el tema de los polvorines de Fadricas. En este mandato hemos priorizado estrechar lazos con las administraciones que a fin de cuenta que también ayudan o con las que colaborar para que los proyectos salgan. También con entidades más pequeñas como los convenios con la Universidad de Cádiz, la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, con Navantia, con Ctaqua. Todo relacionado con nuestro Parque Natural, con las salinas, con el turismo y el empleo.

En mis competencias, en Turismo por ejemplo, los cambios son patentes. A pesar de los años de pandemia, difíciles. Son hechos que están ahí: se vive de cara al Parque Natural, con los cursos promovidos con la Universidad de Cádiz que están consiguiendo inserción laboral; hitos de inversión, con un impulso al emprendimiento y la economía social; o el camino para la digitalización en Turismo, con una nueva página web o la aplicación de la realidad aumentada o el plan estratégico de calidad turístico ya adjudicado. Yo tenía una hoja de ruta cuando se inició en este mandato: una estrategia digital para Turismo o la consecución de objetivos de la Agenda 2030, para que nos hagan más sostenibles y competitivos.

-Me habla de la relación con las administraciones, pero la política local también tiene mucho de trato con la ciudadanía.

-El trato es muy bueno. Antes en la oposición la gente te pedía cosas, se te acercaba a hacer las reivindicaciones, pero ahora la cercanía se traduce en confianza, porque ven que estamos dando pasos, que cumplimos con los compromisos que adquirimos. Eso es muy satisfactorio.