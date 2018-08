Random Thinking presenta su acústico en las Noches del Castillo

Desde que Aurora y Ángel Pérez formaron el grupo Random Thinking el proyecto no ha dejado de crecer. Los hermanos, isleños de nacimiento, han conseguido que su propuesta se consolide como una de las grandes corrientes de aire fresco del panorama musical español. Sus dos discos les han valido hasta este momento para ser valorado de manera excepcional por crítica y público. Pero no solo eso, hasta este momento han sido seleccionados entre los Mejores Artistas Nacionales del año, entre los Mejores Discos y tienen actualmente su espectáculo seleccionado por la Red de Teatros, además de numerosos premios que les han sido otorgados en estos cuatro años de vida como grupo.

Con esta carta de presentación Random Thinking se prepara para traer su propuesta musical a las Noches del Castillo, que se celebran en el Castillo de San Romualdo y cuyas invitaciones se pueden adquirir de forma gratuita en las instalacioneshasta fin de existencias (hoy por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas).

El concierto, que dará comienzo a las 22.00 horas, servirá para que Random Thinking ofrezca al público su última propuesta, el disco Right here and Now. El trabajo, que está compuesto por once canciones que exploran diferentes géneros, trae consigo los ritmos de rock, blues y smooth jazz que tanto caracterizan al grupo isleño. Pero lo hacen de una manera muy diferente a su anterior trabajo, invitando al oyente a un recorrido mucho más íntimo y autobiográfico que les ha servido para recibir halagos de todo tipo.

Aurora Pérez, cuenta sobre este último álbum que "a nivel musical tiene sonido más rockeros. En cuanto a las letras tratamos de abrirnos y contar nuestra historia". Una historia en partes difícil, marcada por el fallecimiento de su padre hace diez años, un acontecimiento que deja su seña de manera decisiva durante el recorrido del disco. Ttratamos varios temas, entre ellos la superación y el miedo, que son sentimientos que tanto salen a relucir mucho en esos momentos duros de la vida", detalla.

Sin embargo, esta no será la primera vez que el disco suene en la ciudad, algo que ocurrió ya anteriormente en un concierto celebrado el pasado noviembre en el Centro de Congresos. Pero sí que será una ocasión diferente, preparada para que los seguidores del grupo puedan disfrutar de su música de otra manera a la que están acostumbrados y para que quienes se acerquen a descubrirlos puedan entrar directamente en el corazón de su música. Esta vez, el concierto se realizará en acústico, una presentación de carácter más íntimo enfocada para ensalzar un ambiente, el del Patio de Armas del Castillo de San Romualdo, que invita a este tipo de iniciativas. La cantante asegura que "es puro acústico y se puede sentir el corazón del proyecto".

Esta propuesta también, como recuerda Pérez, implica ciertos riesgos, "mucha gente piensa que los conciertos en acústico son más fáciles de realizar pero no es así. En un acústico cada fallo se nota y hay que estar pendiente en todo momento de hacerlo perfecto". Esta apuesta le has dado hasta el momento muchas alegrías. El público que ha asistido a los conciertos en este formato han sido especialmente agradecidos con los artistas. "Nos han demostrado que les gusta mucho. Son conciertos más orgánicos y se transmite más", defiende la cantante. De todas formas, Aurora Pérez apunta que quienes quieran disfrutar del concierto con la banda podrán hacerlo el próximo 1 de septiembre, en una cita que se enmarca dentro de la provincia y que se celebrará en el XX Festival Internacional de Música Étnica en Chiclana.

A pesar de todas las fechas que tienen confirmadas, para los integrantes de este grupo siempre es especial poder dar conciertos en su ciudad natal, un lugar para el que nunca pierden las ganas de volver. Y en esta ocasión es doblemente especial, no solo por la ciudad en la que se celebra el concierto, si no por el emplazamiento escogido para el mismo. La artista isleña reconoce que " para nosotros es realmente especial actuar en el Castillo de San Romualdo. Es un lugar históricamente muy importante, además de bonito para hacer conciertos".

Otra de las cosas que enorgullece al grupo es poder formar parte del ciclo de conciertos de las Noches del Castillo, que se ha asentado ya como una de las propuestas musicales más interesantes del verano y que permite conocer a varios artistas con mucho potencials. Según la cantante, "es un ciclo joven y de calidad". "Conocemos a los otros artistas y son todo propuestas muy interesantes. Es una verdadera alegría formar parte de él", añade.