Protesta en el hospital de San Carlos por el traslado de dos trabajadores y la privatización de servicios

"Mantenimiento público y de calidad". "San Carlos, 100% hospital, 100% público". Una nueva concentración en el hospital de San Carlos ha defendido la sanidad pública frente a la externalización de servicios. Esta vez ha sido convocada por los sindicatos, con la implicación una vez más de Marea Blanca San Fernando, y la presencia de Marea Blanca Gaditana, y la asistencia de las federaciones de vecinos de la ciudad, el gobierno municipal y de Izquierda Unida (IU).

Con esta movilización los sindicatos respondían a las declaraciones de la consejera de Salud, Catalina García Carrasco, en el Parlamento andaluz en las que negaba la privatización de servicios en San Carlos y explicaba que la movilización interna de personal –facultativos, enfermeros, técnicos no especialistas y técnicos especialistas– con una negociación de la gerencia con los sindicatos buscaba una reorganización u optimización de recursos. En ese contexto incluía el traslado de dos técnicos de mantenimiento al hospital Puerta del Mar, de la que parte precisamente esta queja de los sindicatos porque consideran que con ello se pierden estos dos puestos de trabajo y que es un paso previo a la privatización del servicio. "¿Quién va a hacer sin estos trabajadores las labores de pintura y albañilería?", se preguntaba ante de la concentración Marea Blanca, una cuestión que se repitió en esta cita y que los sindicatos contestaban en la misma dirección: nadie, se cubrirá con la privatización del servicio.

"Estamos aquí por la pérdida de dos trabajadores, que conlleva contratar privado y no se puede consentir", mencionaba Javier Hernández, delegado de UGT. "Es un movimiento, otro más, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para externalizara servicios públicos. Además de un tema laboral, porque se trata de dos compañeros con su plaza ganada en San Fernando a los que se obliga a trasladarse a Cádiz, donde ya hay esta categoría profesional", añadía Antonio Aroca, responsable de Sanidad e Comisiones Obreras (CCOO). "Con cada decisión del SAS el hospital de San Carlos se va debilitando. Se preparan las condiciones para aumentar la capacidad de las empresas privadas de salud y en lugar de fortalecer la autonomía del hospital se fomenta que siga siendo un apéndice del Puerta del Mar. San Carlos necesita una estrategia, una plantilla fortalecida y estar en carga completa", dejaba claro Inmaculada Nieto (IU), portavoz parlamentaria de Por Andalucía.

El argumento de que "es mejor tener dos técnicos especialistas que dos técnicos no especialistas", mencionado por García Castellón en su respuesta a Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, es rebatido por Marea Blanca San Fernando que lo considera "una respuesta absurda", en palabras de Concha Vázquez. Las funciones de ambas categorías no tienen nada que ver, los no especialista realizan labores de pintura y albañilería, que se estima que pueden acumular en torno a 80 partes mensuales. Su trabajo no lo desempeñarán los especialistas, en este caso en electromecánica. La inclusión del término especialista en la nomenclatura del puesto de trabajo responde a la formación específica que se demanda para desempeñar una u otra función: unos tienen una Formación Profesional I o Grado Medio y los otros, una FP II o Grado Superior. Ponen otro ejemplo: el técnico en cuidados auxiliares de enfermería realiza unas tareas específicas que no hará un técnico especialista en laboratorio, rayos o en documentación. "Siendo especialista en su área el término no se recoge en su denominación por la formación", precisa.

En cuanto a la negación por parte de Salud de la privatización del servicio, Vázquez ironiza al respecto: "¿Que no van a privatizar? Claro, no van a firmar nada nuevo, ya está hecha". En esa línea también se pronunciaba Teresa Almagro, de Marea Blanca gaditana, que se refería al "desmantelamiento del sistema público en sí" a pesar de que San Carlos cuenta con "una infraestructura fantástica, que merece un uso al 100%, pero que sin plantilla y dotación se hace imposible". "Debe ser un hospital de referencia, no solo con consultas, sino con hospitalización, con más quirófanos y una UCI. Necesita para ello una hoja de ruta. Se hace o no se hace sin directrices", exponía Concha Vázquez.