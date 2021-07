Primeras visitas al Museo Camarón: Con ganas de más

Muchos se han quedado con ganas de más, de echar horas en las instalaciones para observar minuciosamente todas las fotos, portadas de disco, instrumentos, libros y recuerdos de la vida y obra de José Monje Cruz que se exponen en el Museo Camarón, el centro de interpretación sobre la figura del genial cantaor que San Fernando estrena para el público, más allá de la cita institucional del pasado viernes.

Por grupos y con cita previa que puede conseguirse a través de la web www.leyendacamaron.com, los primeros visitantes se esparcen por el nuevo edificio de la plaza Juan Vargas para disfrutar de la nueva propuesta para conocer más si cabe la leyenda de Camarón.

"Hay mucha expectación. Algunos se acercan para ver si de verdad está abierto, otros quieren entrar, pero solo pasan quienes tienen reservada la visita, que se hace por grupos separados por tema covid. Aunque tiene para ver hora y media intentamos que lo vean en una hora", explica Belén Morales, una de las dos dinamizadoras, que cuenta también con un responsable y con seguridad. "Vienen muy emocionados y salen muy contentos. Están aprendiendo y distinguiendo las diferentes etapas de Camarón", comenta después de los primeros grupos de la mañana, que ya pueden conocer lo que los familiares y amigos de Camarón vieron el viernes.

José Ángel y Beatriz son de Murcia y estaban de viaje de novios en Zahara de los Atunes. No han dudado en aprovechar para venir y conocer el nuevo museo. "Está muy bien, muy completo, con tantas imágenes y vídeos", destaca Beatriz. "Nos gusta el mundo del flamenco y este museo de un artista tan grande había que venir a verlo", añade José Ángel, mientras terminan el recorrido.

Unos minutos más tarde salen José Antonio con un niño en brazos y Beatriz, de La Isla. También ellos resaltan la experiencia. "Nos han gustado, es muy grande", señala Beatriz, "No nos esperábamos algo así, porque da la sensación de que es un espacio más pequeño", abunda José Antonio sobre la impresión sentida después de este primer contacto con el Museo Camarón.

Antonio y Carmen entran con el primer grupo. Han estado en torno a una hora menos y les ha sabido a poco. "No es un museo, es un centro de interpretación, y me gusta que lo recalquen porque el concepto es distinto. Como centro de aproximación a la obra de José Monje Cruz, poder ver cosas personales suyas, que a los aficionados les gusta ver como mito y leyenda que es –para muchos un dios– del cante le da un valor. Los audiovisuales están interesantes, hasta donde he podido ver", expone Antonio, que habla de visita rápida y espera verlo más adelante con más detenimiento. "Vienes con ganas de estar más tiempo, hay muchos detalles, y se hace corto porque si te gusta podrías llevarte todo el día aquí", admite Carmen.