Podemos denuncia una nueva poda de árboles fuera de temporada

Podemos San Fernando denuncia nuevas podas "descontroladas, fuera de temporada". Esto, se queja, perjudica tanto a los árboles y arbustos como a las aves.

"Por distintas zonas de San Fernando se están volviendo a hacer podas en épocas que perjudican a la biodiversidad isleña, especialmente de las aves insectívoras, rompiendo el equilibrio ecológico y favoreciendo las plagas", explica la formación morada. Ante eso, su coordinador, Ernesto Díaz, pide a Fran Romero, concejal de Desarrollo Sostenible, que ponga más atención desde su área "para evitar este descontrol durante la época de cría, cuando se siguen podando árboles y arbustos". Desde el propio Ayuntamiento se tiene que hacer de San Fernando una ciudad más concienciada con el medio ambiente, defiende.

Díaz critica que además de las podas, las talas siguen siendo un problema en la ciudad. Hay zonas, advierte, donde se quitaron árboles "supuestamente de manera temporal" y luego no se han vuelto a replantar. Es el caso del entorno del instituto Isla de León, donde los árboles no volvieron a colocarse tras las obras del acerado". El líder de Podemos también hace referencia a la plantación de especies de árboles de crecimiento rápido que no pertenecen al entorno.

"Se está dilapidando poco a poco nuestro entorno, tanto el urbano como el Parque Natural, con problemas que se podrían solucionar con una mayor y mejor planificación”, cuestiona Díaz.