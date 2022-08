Plantón de CCOO en el Ayuntamiento de San Fernando: No apoya más contrataciones temporales

Comisiones Obreras (CCOO) dice basta: los representantes sindicales en el Ayuntamiento de San Fernando se plantan y anuncian que no volverán a apoyar contrataciones temporales. La razón es que no se han desarrollado las convocatorias de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2017 a 2021.

Comisiones comunicó su decisión en la mesa general de negociación de empleos públicos convocada el lunes, y en la que se pretendía nombrar funcionarios interinos (temporales) en plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2017, plazas que se encuentran convocadas y a las que se presentaron las correspondientes solicitudes y sin que se haya publicado la lista de admitidos y excluidos.

Además, exponen los responsables sindicales, también se pretendía nombrar auxiliares administrativos utilizando la Lista de reserva de 2007, cuando existe una más reciente salida de las oposiciones de promoción interna celebradas en 2020, advierten. La cobertura de estas plazas están en la misma situación que la de subalternos: ya se han convocado los procesos selectivos y se han presentado las solicitudes de las personas interesadas en ocupar dichas plazas.

CCOO resalta su compromiso con el empleo público, pero defienden que sea un empleo público "de calidad". "Es lo que merece la ciudadanía, no sufriendo largas colas para recabar información y atención municipal", apuntan. "No es de recibo la contratación de personal de forma temporal y no la cobertura definitiva de las necesidades de personal en este Ayuntamiento, cuando existen 105 plazas vacantes incluidas en ofertas de empleo y sin cubrir en la plantilla municipal (30 de auxiliares administrativos y 17 de subalternos o porteros de colegios", se quejan.

Los representantes sindicales señalan que el gobierno ha tenido cinco años para solucionar las carencias del servicio de Atención Ciudadana, pero la solución planteada ahora es llevar a la mesa de negociación "unas propuestas de cobertura con carácter urgente". En ese sentido, señalan al concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, responsable también de Recursos Humanos, y su "alto grado de ineficacia".

Los nombramientos de interinidad acordados el lunes, aclaran, deben fundamentarse en razones de excepcionalidad y urgencia, lo que no es una realidad puesto que esto no se mantiene tras cinco años de la aprobación de la oferta de empleo (2017) a día de hoy sin ejecución. En febrero, añaden, los sindicatos y el Pleno Municipal autorizaron la agilización de los procedimientos de cobertura de plazas vacantes. "¿Por qué no se ejecutan las ofertas de empleo?", preguntan.

Otra muestra más del grado de "ineficacia" se pone de manifiesto, a su juicio, al comprobar que la propuesta realizada por el servicio de Atención Ciudadana para la cobertura urgente de vacantes que se ha llevado a la mesa de negociación es de marzo de 2022. La mesa se convoca, matizan, el 26 de agosto a pocos días del inicio del curso escolar cuando "mayor necesidad de personal en la Oficina de Atención a la ciudadanía y los colegios".

CCOO ha votado a favor de la cobertura de plazas de subalternos, tras desvincular los puestos ofertados de las OEP 2017 y 2018, que están convocadas y con las solicitudes presentadas, y una vez que se ha actualizado las listas de reserva, es decir, los llamamientos a auxiliares administrativos se realizarán a partir de la lista de 2020 y no la de 2007.

A partir de ahora el gobierno municipal dejará de tener la colaboración de CCOO en materia de personal hasta que no se ejecuten las ofertas de empleo pendientes "y se actúe con igualdad de trato para con la plantilla municipal, en relación a la cobertura de plazas mediante promoción interna y a la provisión definitiva e inmediata de los puestos ocupados en comisión de servicio, y en definitiva, el desbloqueo de todos los asuntos que afectan al personal y que se encuentran en estudio sin fecha".