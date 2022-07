Peña Camarón de La Isla: 30 espectáculos para un verano muy flamenco

La peña Camarón de La Isla vivirá un verano repleto de actuaciones, en concreto se podrá disfrutar de 30 espectáculos en un ciclo dedicado a la bailaora Claudia Cruz. "Es una programación intensa, muy importante de estos tiempos de pandemia. Creo que había que lanzarse y arriesgar", defiende Jesuli Carrillo, encargado de la organización de este nuevo ciclo estival.

La programación comenzará el martes 19 con el nuevo cuadro flamenco de la peña Camarón de La Isla, formado por los bailaores Virginia Vélez y Jesuli Carrillo, el guitarrista Daniel Ramírez y el cantaor Diego de Gloria. Este cuadro flamenco volverá a subirse a las tablas del escenario de la peña los martes de julio y agosto. En concreto serán los días 26 de julio, 2 de agosto, 9 de agosto, 16 de agosto, 23 de agosto y 30 de agosto. "Además, habrá espectáculos jueves, viernes y sábado con cante y baile, con artistas de aquí, de la provincia y alguno de fuera", detalla el responsable de Producciones Carrillo.

El bailaor destaca la presencia de Jesús Castilla el 26 de agosto estará Jesús Castilla, ganador del talento show de Canal Sur Gente con Arte y reciente finalista de Tierra de Talento, que ofrecerá un recital con el guitarrista Adriano Lozano. Un día después los presentes podrán disfrutar de la cantaora de Sanlúcar Naike Ponce y el guitarrista Javier Patino, como parte del ciclo de la Federación Provincial de Peñas Flamencas. "Cuando la vimos en el catálogo sabíamos que queríamos que estuviera aquí", reconoce Carrillo. A ellos se sumarán jóvenes promesas como Jairo Oliva y Mabel García, y habituales como Paula Moreno y Raquel González.

El ciclo está dedicado a la bailaora gaditana Claudia Cruz, "Cádiz, pero muy vinculada a San Fernando". "La primera master class que hice con Producciones Carrillo fue con ella. Me ha apoyado desde siempre", apunta Jesuli Carrillo. La artista gaditana se reconoce "super agradecida". "Cuando recibí la llamada de Jesuli, pensé que no me lo merecía", admite, y recuerda que estuvo en los primeros eventos organizados por Jesuli y "siempre voy a estar apoyándolo, más en esta peña en la que nada más entrar se respira arte y duende". Cruz ofrecerá un cuadro flamenco muy tradicional el 2 de septiembre acompañada por Raúl Vicenti a la guitarra y Manuel Tañé al cante. Para el día 3 prepara una master class.

Otras fechas del ciclo son el 22 de julio con la cantaora onubense Carmen Vento, ganadora de la séptima edición del talent show de Canal Sur Se llama copla, que estará acompañada por el guitarrista sevillano Marcos Serrato. El sábado 23 de julio será el turno de los bailaores Carlos Carbonell y Paula Moreno, que contarán con la guitarra de Juan Antonio Gómez y el cante de La Chicuela.

El jueves 28 de julio habrá más baile con las isleñas Raquel González y Paula Moreno, acompañadas por el guitarrista Jesule del Puerto y el cantaor Moisés Campos. Ese fin de semana comenzará el viernes 29 con la bailaora Elena Arias, junto al cantaor jerezano Agustín Mancheño y al guitarrista Isaac Viejo. Julio acaba con otra actuación pendiente de confirmar sus artistas el 30 de julio.

Las actuaciones continúan en agosto, el jueves 4 como primer día con el cante del artista de Mairena del Alcor Antonio Ortega, al que le pondrá música el guitarrista Manuel Peroles. El viernes 5 de agosto vuelve el baile con Paca Rodríguez y Jesuli Carrillo, a los que apoyarán Jesús Castilla al cante y Jaime de La Isla a la guitarra. El sábado 6 de agosto será el turno del cantaor isleño Jesús de Luca y el guitarrista Miguel Ramos.

Los bailaores Jairo Oliva y Mabel García estarán en la peña Camarón el jueves 11 de agosto, y un día después ofrecerá un concierto Marcos Serrato, al que acompañarán Jesús Álvarez a la guitarra y Macarena Delis al cante. La bailaora Raquel González cerrará la semana el sábado 13 de agosto, con la participación del guitarrista Jesule del Puerto y el cantaor Moisés Campos.

La joven bailaora María Jesús Ramos La Niña con Carmen La Shica y Javier Bey, al cante y a la guitarra deleitarán al público el jueves 18. El viernes 19 de agosto actuarán los bailaores Ofelia Márquez y Jesuli Carrillo, que estarán acompañados por la cantaora portuense Esther Roselló y el guitarrista Lucas Benítez. El sábado 20 de agosto será el turno del cantaor trianero José Manzano y de la guitarra de Marcos Serrato.

Esther Roselló regresará el jueves 25 de agosto junto con la guitarra de Lucas Benítez y el baile de Jesuli Carrillo. El viernes 26 de agosto es el turno de Jesús Castilla y el guitarrista Adriano Lozano. Para el sábado 27 se espera la presencia de Naike Ponce con el guitarrista Javier Patino. "Es un placer, una gran oportunidad estar aquí. Es la primera vez que trabajo con Jesús, y cuando me llamó no dudé en sumarme. Entregaré mi corazón, mi alma, y compartiré mi arte y mi flamenco con un repertorio muy mío", comenta Ponce que participó en el concurso de cante de la peña cuando tenía 15 años.

Agosto concluirá el miércoles 31 con la actuación de Manuel González El Primilla, Pedro López y José Manuel González El Mané, que contarán con el cante de Javi Mota. Septiembre comenzará el jueves 1 con el Grupo Azabache, de la bailoara gaditana Zaida Trinidad, al que acompañará al cante Mari José Fernández y al toque Daniel Ramírez. Finaliza el ciclo con la bailaora Claudia Cruz el 2 de septiembre, y con la actuación el día 3 de la bailaora isleña Virginia Vélez, alma mater de la Academia de Baile Tronío de San Fernando junto a su hermana Verónica. Vélez estará acompañada al baile por Jesuli Carrillo, al toque por Daniel Ramírez y al cante por Diego de Gloria.

"Se respira pasión, amor y equipo. Hay que agradecer a Antonio [Léon Ínigo, presidente de la peña Camarón] y a Jesuli Carrillo por su empeño. Desde que nos conocimos en la parte de responsabilidad de Turismo he sentido la pasión que acompaña a sus iniciativas. Siempre está acompañado de buena gente", señala la concejala de Turismo, Regla Moreno, que destaca la apuesta por el sector para que sobreviva a las dificultades después de las consecuencias dura de la pandemia. "Trabaja para que el flamenco sea riqueza y empleo, poniendo en marcha iniciativas como esta", finaliza.