El PP habla de "falta de respeto" del gobierno a la Feria y las tradiciones de San Fernando

"Denota una improvisación absoluta, una falta de respecto a la Feria del Carmen y de la Sal y las tradiciones de San Fernando". El concejala del Partido Popular (PP) Carmen Roa critica con esta afirmación la decisión del gobierno municipal por trasladar este año la Feria al Parque Almirante Lauhlé y el centro de la ciudad.

"Vamos a hablar hoy de la Feria o mejor dicho de la no Feria", ironiza la edil popular, que considera que al equipo de gobierno que encabeza Patricia Cavada no le importa estas fiestas con esta postura. Para la formación las obras del Parque de La Magdalena no es otra ocas que "una excusa para tapar la realidad: la incapacidad de llegar a tiempo a las cosas que suceden en la ciudad, y de llegar bien". "Es su tónica habitual", incide.

Roa recuerda que desde 2019, el último año que se celebró la Feria, el gobierno aseguró que iban a ser ambiciosos, e incluso anunciaron un grupo de trabajo con todas las partes presentes en la feria, los caseteros, los partidos políticos, los feriantes para trabajar en los festejos. El PP propuso entonces un plan director y consiguieron el apoyo en el pleno de los grupos municipales. "Desde entonces se insiste en que la obra no iba a ser un obstáculo, nos decían que no nos pusiéramos nerviosos. Ya se ve, era otra mentira", apunta.

Los populares también se quejan de que la alcaldesa no convocara a las formación políticas que montan caseta junto al resto de caseteros habituales, "nos reuniones más de una hora después", a su juicio, para que no vieran la reacción de estos colectivos. "Lo lógico era todos los caseteros juntos. Este equipo de gobierno dice que promulga la participación, y de nuevo miente", añade.

El primer inconveniente al que se van a enfrentar las familias en la próxima feria, advierte el PP, será "el maratón" que tendrán que hacer para llevar a los niños a las atracciones que se van a montar en Caño Herrera, para luego volver a tomarse algo a las casetas en el parque. Sin olvidar, señala, el "problema de accesibilidad" que existe para llegar hasta Bahía Sur con las limitaciones de la pasarela o el ascensor averiado cada dos días.

Quedan, entiende Carmen Roa, muchas cosas en el aire. "Del parque la alcaldesa destaca la estética, pero no otros aspectos, como problemas para todos. No nos referimos al tamaño, sino aspectos negativos: como que se plantee un sonido unitario, en todas las casetas. Eso va en contra de la posibilidad de contratar a grupos, lo que cierra la puerta a muchas personas que viven de esto", pone de ejemplo. A ellos suma, el tema de los aseos o el boletín, de los que "nada sabemos".

"Después del camión del año pasado con el camión caseta, creíamos que se podía sacar algo positivo: que el gobierno q se iba a poner las pilas para encarar la feria de este año de otra manera. No le importa la Feria y nuestras tradiciones", se queja la edil.

"No sabemos qué persigue, alega que está en peligro el dinero de la Edusi, pero la empresa incluyó en su oferta que daba soluciones para la celebración de la Feria, como considerar julio no laboral. Era un paréntesis para el montaje y la celebración, y se podía seguir trabajando en otras zonas, como los miradores", explica Roa, que apunta a una de las mejoras ofrecidas por la UTE adjudicataria en el proceso de licitación, y que ahora no se aplicará. "No entendemos cuáles son las intenciones, ese afán por cargarse nuestras tradiciones y la Feria. Entendemos que el capricho no puede estar por encima de lo que nos importa a todos los isleños. Vuelve a estar por encima de los intereses de los isleños", finaliza.