Cavada: "Una semana de Feria del Carmen no puede hacer peligrar una inversión tan importante para San Fernando como la Edusi"

"Una semana de Feria no puede hacer peligrar una inversión tan importante". La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, defiende la decisión tomada por el gobierno municipal de trasladar la Feria del Carmen al Parque Almirante Laulhé y el centro de la ciudad. Las obras del Parque de La Magdalena no pueden retrasarse hasta después de la fiesta.

¿"Por qué no se hace en La Magdalena? Porque la ciudad consiguió una subvención de 10 millones de euros con la Edusi, y los trámites administrativos han llevado a que sea ahora cuando comiencen los trabajos para crear el Parque. No podemos retrasarlas a después de la Feria porque correremos un riesgo importante de no cumplir los plazos que marca la Unión Europea", expone la regidora isleña.

Los trámites administrativos vinculados a los fondos europeos, unidos a los de la propia licitación de la ejecución y del proyecto, han llevado a que no se hayan podido desarrollar durante los dos años de pandemia, apunta Cavada; "administrativamente no ha sido posible".

De hecho, el gobierno isleño admite que sabía que esta situación podría producirse por las obras del Parque de La Magdalena y lleva tiempo "trabajando, pensando y diseñando cómo aprovechar para darle un impulso a la Feria de la ciudad". "Voy a hacer todo lo posible para que esta sea de las ferias más bonitas que hayamos tenido y que genere un gran ambiente para que sea de las mejores de los últimos años", se compromete la alcaldesa de San Fernando.

Cavada destaca que la Feria del Carmen "vuelve como en el pasado a celebrarse en el Parque Almirante Laulhé". Allí y en el centro se cuidará la iluminación, además de cuidar el estilo de las casetas para que sea muy tradicional, y con la estética de feria reconocible. "Una feria de verano en un parque con arbolado en pleno mes de julio nos permitirá con una buena programación tener una magnífica celebración", defiende.

Sobre la ubicación de los cacharritos en el aparcamiento de Caño Herrera, el equipo de gobierno explica que ya han hablado con la asociación de feriantes y con Bahía Sur, propietario de los terrenos, para tratar este asunto. Se apuesta por un diseño en la zona que permita crear "un parque de atracciones".