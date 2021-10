El PP critica "el olvido de San Fernando" en los Presupuestos Generales del Estado 2022

"San Fernando no aparece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pedro Sánchez se ha olvidado de La Isla". Con estas palabras resumen el presidente local del PP, José Loaiza, y la diputada nacional del PP María José García-Pelayo la falta de inversión previstas en las cuentas para 2022 que ha presentado el Gobierno central. Ni apuesta por la industria tractora de la zona, ni rehabilitación del Puente Zuazo, ni infraestructuras tan importantes como la conexión de Fadricas con la CA-33 o la mejora de los accesos a La Carraca.

"Puede ser debido a las peleas internas del PSOE, en el que Cavada no se sabe dónde está. Así vemos la fuerza que tiene y así lo vemos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado. Vamos, no lo vemos porque San Fernando no aparece", ha ironizado el líder popular.

Entre las referencias a San Fernando en los PGE está una partida para Navanvia, de un programa plurianual que empezó el año pasado, "para temas internos de producción e instalaciones", ha mencionado Loaiza, en concreto para para la construcción de paneles planos en Navantia. En ese sentido, García-Pelayo que en materia de industria la propuesta del Gobierno "no garantiza la carga de trabajo de las principales industrias tractoras de Cádiz. "El Ministerio de Defensa solo se limita a invertir en el BAM, pero no hay expectativas para después de 2025", ha precisado.

Para el presidente del PP isleño, "no hay en todo el PGE un solo proyecto generador de puestos de trabajo en nuestra localidad, ni una sola obra que pueda aliviar la situación actual que padecen los casi 11.000 isleños que se encuentran en paro". "Tampoco se vislumbra en estos presupuestos ninguna aportación del Gobierno de Sánchez al cambio de modelo económico" que Cavada viene predicando desde que accedió a la Alcaldía en 2015", ha añadido.

La diputada nacional del PP por la provincia de Cádiz apunta a que estos Presupuestos de 2022 suben impuestos, "los del hachazo fiscal", algo que sin embargo no va a redundar en beneficio de la población de San Fernando porque "van a recibir menos inversión que nunca". "Hay 22 ministerios, más que nunca, pero es cuando va a recibir menos que nunca. Solo 2 o 3 son inversores en San Fernando, 18 no van a invertir", ha advertido. Esto demuestra, a su juicio, que "Pedro Sánchez pasa de San Fernando, que al PSOE importa poco, y eso sucede con la complicidad de la alcaldesa socialista".

Tanto María José García-Pelayo como José Loaiza han comentado algunas de las ausencias significativas en los Presupuestos vinculadas a la San Fernando, demandas históricas que siguen sin atenderse: los enlaces de la CA-33 con Fadricas o la conexión entre la Carraca y Navantia con Tres Caminos, entre otros. "Se iba a duplicar el acceso del Puente de Hierro, pero tampoco está y eso que ya estaba aprobado", ha matizado el dirigente local, que no se ha olvidado de los suelos militares de Camposoto: "Según la alcaldesa tuvo reuniones y firmó un convenio para la desafectación de los terrenos militares y para el traslado del traslado del Campo de Tiro y de eso no hay nada".

La diputada se ha detenido en el "abandono que sufre el Puente Zuazo por parte del Gobierno del PSOE", que compara con la inversión que sí se plantea para otros elementos patrimoniales de Andalucía. Mientras se prevén partidas para las reparaciones de las murallas de Granada, la rehabilitación de la Capilla Real de la Mezquita de Córdoba y las cubiertas de la Catedral de Jaén, la construcción de nuevas sedes de los Archivos Históricos de Jaén y Huelva, o la rehabilitación del Puente del Hacho, en Granada, "una infraestructura de finales del siglo XIX", no está de nuevo la recuperación del Sitio Histórico de San Fernando. "Para la rehabilitación del Puente Zuazo, una construcción anterior a Cristo, utilizado históricamente por todos los pueblos asentados en la zona para unir La Isla con la península, un puente cargado de historia, no viene ni un euro. Parece que no merece ni el respeto ni la inversión del Gobierno de Pedro Sánchez", se ha quejado.

Otro tema mencionado por Loaiza ha sido la ayuda especial para los pueblos afectados por suelos militares que anunció "la señora Montero en Rota", y que solo se ha pagado, no todo lo que quería, a esta localidad, pero no a San Fernando y Barbate.