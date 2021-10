AxSí lamenta "la práctica ausencia de San Fernando en los Presupuestos Generales del Estado"

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha lamentado la práctica ausencia de San Fernando en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. De hecho, el nombre de la ciudad sólo aparece para referirse a las inversiones de la línea de paneles planos en Navantia. Fuera se quedan actuaciones fundamentales para el desarrollo y la promoción de la ciudad, como la segunda fase de la rehabilitación del Sitio Histórico Puente Suazo o la conexión de la autovía CA-33 con el polígono industrial de Fadricas. Actuación esta última que lleva esperando décadas y que serviría para reforzar la actividad de los polígonos industriales de Fadricas y Fadricas II y que también mejoraría los accesos al Centro Comercial Bahía Sur.

"Antes estas actuaciones al menos aparecían en los PGE, aunque luego ninguna de las partidas destinadas a ellas se viese traducida en movimiento alguno, ni una grúa o ladrillo se llegaron a ver de estos proyectos. Pero el hecho de que apareciesen al menos nos dejaba constancia de que el Gobierno central era consciente de su existencia y de que quedaban pendientes. Pero ya ni eso. Su ausencia en los PGE viene a dejarnos claro que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha tirado la toalla con respecto a estas actuaciones, eliminándolas de un plumazo de su lista de prioridades para con nuestra tierra", señala Romero.

Por otro lado, el líder de AxSí subraya una vez más la "incapacidad del gobierno local de Cavada y López Gil" para mediar con administraciones de su mismo color político por el bien y la prosperidad de San Fernando. "Da nada sirve que el PSOE de Cavada también gobierne en Madrid. El equipo de gobierno no deja claro a sus compañeros en el Estado cuales son las prioridades reales de La Isla y no trabaja para que las inversiones necesarias lleguen a San Fernando", afirma el portavoz.

Romero asegura que esta desidia es el mejor indicador de que las administraciones autonómica y central necesitan contar con la presencia de una fuerza política andalucista, que conozca de primera mano las necesidades reales y las particularidades de nuestra tierra. "Los PGE no se pueden elaborar desde el desconocimiento de lo que realmente necesita cada provincia y ciudad. Un documento como este no debe responder a metas centralistas o electoralistas ni a rédito político alguno, no debe incluir decisiones tomadas desde la frialdad y las jerarquías. Ha llegado el momento de que en las administraciones esté presente una fuerza que piense en andaluz y que vele por los intereses de los andaluces y los isleños, que fiscalice las decisiones que se toman en la lejanía desde despachos de Madrid o Barcelona", finaliza el líder de AxSí.