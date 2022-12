El PP critica que el gobierno de San Fernando no cumpla con la moción de los aparcamientos de la Magdalena que apoyó

El Partido Popular (PP) critica que el gobierno de San Fernando no cumpla con las mociones que se aprueban en el pleno municipal. En este caso se refiere a la propuestas de ampliar los aparcamientos de La Magdalena, y más concretamente con la modificación del proyecto del parque para ello, uno de los tres puntos de la moción que recibió el apoyo del equipo de gobierno.

Para la formación popular, la alcaldesa, Patricia Cavada, "utiliza" el pleno municipal. "Es injustificable que la alcaldesa mienta", subraya la portavoz, María José de Alba. "No tiene justificación alguna que Cavada apoye con su voto una medida lógica, respaldada por los vecinos y comerciantes afectados, y sin embargo horas la ciudadanía sepa que ha sido engañada por la primera autoridad municipal. Es inmoral", abunda, en referencia a que en el propio debate se descartó cambiar el proyecto.

La propuesta que el PP defendió en el pleno del jueves instaba al gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos a incluir aparcamientos en La Magdalena, toda vez que el proyecto inicial está siendo modificado. La moción fue aprobada por todos los partidos políticos, incluido el PSOE, a pesar de que no forma parte de los planes municipales aumentar el estacionamiento en el futuro parque.

De Alba califica la actitud de la alcaldesa socialista como "reprochable". "Cavada está demostrando su verdadero rostro. No dice la verdad, engaña a la ciudadanía, dice sí a sabiendas de que no lo va a hacer. San Fernando no merece tener al frente de su Ayuntamiento a alguien que incumple sus compromisos, que no hace suyos los problemas de los vecinos y se jacta de ello", subraya.

"El PP sí mantiene su compromiso con los vecinos y comerciantes, y hará lo que ahora Cavada se niega a asumir engañando a la ciudadanía", finaliza.