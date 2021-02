PP: "Cavada se va a gastar hasta 35.000 euros en comprar cinco alfombras nuevas"

El PP de San Fernando ha denunciado que el gobierno de Patricia Cavada se dispone a gastar hasta 35.000 euros en la compra de cinco nuevas alfombras que servirán para engalanar las zonas nobles del Ayuntamiento tras las obras de rehabilitación.

La formación alude a la información pública alojada en la plataforma de contratación del sector público, donde figuran los datos del citado contrato que el equipo de gobierno de PSOE y Cs está tramitando.

Los populares cuestionan la idoneidad de esta adquisición por parte de la administración local. "No es el momento más adecuado para hacer un dispendio de estas características, en elementos que, como las alfombras, son totalmente prescindibles", señala la formación en un comunicado, en el que además asegura que "deben existir alternativas mucho más económicas" en el caso de insistir en la necesidad de adquirir dichas alfombras.

El PP echa mano al pliego de características técnicas de la oferta para dar detalles de las cinco alfombras que va a adquirir el gobierno local: "Deben tener unas características especiales que las sitúan en una categoría premium. Su confección ha de ser tradicional (a mano) y realizadas con lana virgen de 15 milímetros", apunta.

En concreto, señala, el Ayuntamiento busca 53 metros de alfombra pasillera "para tránsito"; una alfombra clásica de 4,5 x 6 metros, "monocolor a elegir, con escudo municipal bordado en el centro y cenefa decorativa alrededor"; y otras tres, con la misma composición y manufactura, de 2,70 x 2,70 metros. El presupuesto se cierra con la inclusión de las barras y sus escuadras de sujeción para las alfombras pasilleras.

El PP, tras este contrato, pide a Patricia Cavada que muestre "más austeridad y contención en todos aquellos gastos que, dadas las circunstancias actuales de la ciudad, tienen la consideración de superfluos, y los emplee en aquello que de verdad necesita San Fernando".

"Nuestra ciudad no está para esos dispendios. Con 13.475 isleños en paro, que el gobierno socialista pretenda gastarse hasta 35.000 euros en cinco alfombras es un auténtico capricho que no podemos costear. La situación no está para lujos innecesarios. Nuestro Ayuntamiento tiene la entidad suficiente como para no necesitar de engalanamientos tan suntuosos. La imagen que ha de arrojar el Palacio Consistorial es la de honestidad, solidaridad, participación ciudadana y buena gestión de los intereses públicos, y eso lo hacen las personas, no los edificios", afirman desde el PP.