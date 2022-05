Ortega Smith (Vox) en San Fernando: "Defender a tu familia, a tus amigos y tus barrios es lo normal, lo sensato y lo patriótico"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha estado en San Fernando para acompañar al cabeza de lista de la formación por la provincia de Cádiz a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, en un acto de precampaña.

Gavira defendió "un cambio real", pues "la provincia de Cádiz hace muchos años que no cambia". Aludía al paro, cuyas cifras están nueve puntos por encima de la media española. El candidato también resaltaba las inversiones en la industria que "el Gobierno de la Junta de PP y Ciudadanos ha reducido un 10% en la provincia gaditana". "Tampoco ha habido cambios en las infraestructuras, como las carreteras o el ferrocarril que tan necesario es para el Campo de Gibraltar", apuntaba

El dirigente de Vox mencionó la promesa de Juanma Moreno de construir un hospital para los gaditanos, que sin embargo no está hecho, "sino que trae personal sanitario de Marruecos, Argelia y del Magreb para que trabaje en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales mientras que los nuestros -gaditanos- se tienen que ir lejos en busca de mejores condiciones". Tampoco, añadió, se ha hecho "nada para mejorar el turismo".

En el caso de Ortega Smith, hizo hecho hincapié en la necesidad de que Vox exista en España, porque "España lleva años demandando un cambio real; es decir, hacer justo lo contrario de lo que han hecho partidos que se decían nacionales, pero que dan la espalda a lo que representa esta nación".

El secretario general lamentó las políticas de PP y PSOE que se encaminan, a su juicio, a "desintegrar España", tras hacer alusión a cuestiones como el trabajo, la eficiencia o las infraestructuras. Además, se refirió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al afirmar que "cuando nuestras fronteras son atacadas, todos los partidos menos Vox entran en el buenismo y les permiten pisotear a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado".

"No se puede aceptar que el Estado de derecho se ponga de rodillas ante la delincuencia", advirtió en referencia a las personas que ocupan las viviendas de manera ilegal y "que tengan más derechos que sus propietarios" o "que haya barrios en los que los menas estén poniendo en riesgo las vidas de nuestros vecinos a machetazos".

"Defender a tu familia, a tus amigos y tus barrios es lo normal, lo sensato y lo patriótico", insistió. Aseguró que no hablan "de derechas ni de izquierdas", sino de "cuestiones del comer": "Nuestros ganaderos puedan vender sus productos a precios justos y que no tengan que sufrir una competencia desleal de terceros países que no cumplen con los mismos requisitos salariales ni sanitarios".

La formación rechaza la "imposición de chiringuitos ideológicos" que considera "una cortina de humo con la que quieren ocultar sus vergüenzas". "El pueblo español hace tiempo que ha soltado amarras con la vieja política y, por ese motivo, el 19 de junio llegará el cambio real a Andalucía y luego al Gobierno de España" remató.