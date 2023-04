Monchi, Hijo Predilecto de San Fernando: "Soy un privilegiado por ser de La Isla"

A ese largo listado de premios y reconocimientos que Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha atesorado a lo largo de su prolija carrera ha sumado este viernes uno más: el que le brindó la ciudad que le vio nacer, el de Hijo Predilecto de San Fernando.

Una distinción promovida por el Ayuntamiento isleño que responde a sus logros deportivos pero también –y sobre todo– a su isleñismo, al cariño que siempre ha tenido por San Fernando, al orgullo con el que ha llevado a gala ser de La Isla allá donde el fútbol profesional le ha llevado –que ha sido muy lejos– y a esas no pocas ocasiones en las que se ha volcado con la ciudad cuando se le ha pedido.

Por eso el de Hijo Predilecto era, probablemente, el título que más emociones ha despertado en Monchi y los suyos. Y ese sentimiento se ha palpado en el Real Teatro de las Cortes a lo largo del acto institucional en el que la alcaldesa, Patricia Cavada, le ha hecho entrega del reconocimiento en medio de un sonoro y largo aplauso.

Monchi ha correspondido con una auténtica declaración de amor por San Fernando a lo largo de un discurso en el que han primado los agradecimientos y los recuerdos y en el que ha dejado entrever también que ese niño del barrio San Ignacio que jugaba en el club deportivo Águila sigue estando muy presente a pesar de los 35 años que lleva fuera de La Isla. O, mejor dicho, que nunca se ha ido a pesar de ese "sueño" que todavía hoy le parece imposible pero que ha vivido desde que El león de San Fernando llegó al Sevilla FC para ser su portero y, luego, su director deportivo.

"Siempre he presumido de ser cañaílla, siempre he bebido los vientos por mi tierra", ha confesado Monchi en un Teatro de las Cortes que se ha abarrotado con los suyos y en el que se ha reconocido no como Hijo Predilecto sino como hijo "privilegiado" por haber nacido en La Isla.

En un auténtico relato de amor por San Fernando, el homenajeado –visiblemente emocionado– ha proclamado su "devoción" y "fidelidad" por la ciudad sin olvidarse de su otra tierra, la de acogida: Sevilla. Y ha hablado de su afición al Carnaval, de su faceta cofrade, de su cofradía del Perdón, de su cuadrilla de la Virgen de los Dolores del Nazareno... Por supuesto, sin olvidarse de sus tiempos en el San Fernando, del viejo campo de fútbol Marqués de Varela, de sus antiguos compañeros de equipo, de ese barrio de la Pastora que compartió con el Cristo mientras crecía...

No se ha olvidado de nada ni de nadie al dibujar con sumo cariño ese "ecosistema humano propio", ese "microclima sentimental" que hace de La Isla "un lugar difícil de igualar".

También ha reconocido que, llegado a este punto de su carrera, siente más que nunca "la urgencia de volver a su ciudad natal". "Lo necesito, está llegando la hora en la que conviene que todas las cosas vuelvan a su sitio", ha señalado en un sentido discurso en el que ha tenido también una conmovedoras palabras para a su familia: sus padres, sus hermanos, su mujer, sus hijos...

Precisamente, su hijo Alejandro ha protagonizado también uno de los momentos más emotivos del acto al dirigirse al auditorio sin que Monchi estuviera previamente al tanto de dicha intervención. Ha sido toda una sorpresa. Y lo que ha hecho, además, ha sido agradecer a su padre ese "legado cañaílla" que le ha transmitido, "ese sentimiento de pertenencia a San Fernando y ese orgullo isleño".

"El principal artífice del gran Sevilla"

Federico Quintero Ceballos, consejero delegado de El Desmarque-Sevilla, que se ha encargado de glosar la figura de Monchi antes de que se le hiciera entrega del título de Hijo Predilecto, ha alabado su faceta como director deportivo hasta el punto de referirse a Monchi "como el principal artífice del gran Sevilla": "Eres único en lo tuyo", le ha dicho.

"Has demostrado que un milagro se puede conseguir una y otra vez. Y que en realidad, lo que los demás llamamos milagro tú lo convertiste en método: tu método", ha afirmado.

"Eres un isleño de pro, y por eso no dudamos ni un minuto en dar los pasos necesarios para que tu nombre formara parte de este grupo de vecinos excepcionales que nos honran por sus méritos y que nos representan", ha manifestado también la alcaldesa, Patricia Cavada, al cerrar el acto con una intervención en la que le ha dado las gracias "por presumir de isleñismo, por profesar ese enorme amor a esta ciudad y a todas sus costumbres y tradiciones".

"Monchi, gracias por ser un isleño universal. Por demostrarnos que todos podemos alcanzar el éxito con dedicación y pasión por lo que hacemos. Qué orgullo estar hoy aquí junto a aquel chaval de 18 años que cogió la autopista hacia Sevilla y en la actualidad es uno de los profesionales del fútbol de más prestigio a nivel nacional e internacional", ha declarado la regidora.

En el acto han estado presentes personalidades como el presidente del Sevilla FC, José Castro Carmona, acompañado de varios miembros del consejo de administración; o el vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio Bernal Rosado. También, entre otros, Louis Kinziger, presidente del San Fernando CD. Clubes como el Pastora o el Águila, donde Monchi comenzó su carrera, también han arropado la entrega de esta distinción. .