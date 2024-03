El Minibasket regresa a casa con una movilización de 4.000 personas

Más de 4.000 personas movilizará el Minibasket para su celebración en San Fernando, en "su vuelta a casa". "Nos conocemos las calles de memoria, los pabellones de memoria, podemos ir con los ojos cerrados", reconoce el vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto, Antonio de Torre, también presidente de la andaluza.

El campeonato de selecciones autonómicas de baloncesto, también conocido como Planeta Mini, se desarrollará en la ciudad entre los días 23 y 27 de marzo, coincidiendo un año más con los primeros días de la Semana Santa. Según los datos de la Federación participarán 38 equipos masculinos y femeninos de las distintas regiones, con un total de 500 jugadores. A ellos se unen los cuerpos técnicos y arbitrales, el personal de la organización y las familias que acompañan habitualmente, lo que supone más de 4.000 personas recuerda la alcaldesa, Patricia Cavada.

"Gracias por la colaboración. Si no, no podríamos celebrarlo aquí. El otro día tuvimos un evento, Nosotras, y en el vídeo se decía que si vamos solos llegamos antes, pero si vamos en equipo llegamos mucho más lejos", defiende De Torre. También incide en esa idea el vicepresidente segunda de la Diputación, Javier Vidal, "encantado por que la Diputación siga colaborando con este evento", por todo lo que aporta a la provincia y a La Isla, de retorno económico, para el turismo y de imagen. "Es una ciudad vinculada al Baloncesto desde hace muchos años. La he sufrido como jugador y entrenador", comenta.

También la regidora se refiere a la colaboración necesaria que implica este tipo de actividades, de las instituciones, en este caso el Ayuntamiento y la Diputación; y de los patrocinadores. No podría ser posible tampoco sin el trabajo de los empleados municipales, "sin su experiencia, sin su capacidad y la pasión que ponen". "Eso es un grado, con una trayectoria de muchos años, y aporta un plus, y la tranquilidad ante una cita que tiene tanta logística", apunta. Cavada menciona además a los voluntarios que ayudan en la celebración.

Desde el gobierno se resalta su apuesta por el deporte, para fomentarlo y hacerlo visible, a través de los eventos, "con las bases como centro, como objetivo, lo que permite impulsar a los pequeños que quieren desarrollar su carrera a través del deporte". "Estos eventos traen a los mejores para que sirvan de inspiración y contagien el espíritu deportivo, y la ganas de superar los retos", añade. En San Fernando, destaca la alcaldesa, se da cabida a deportes no tan mayoritarios. "Damos la posibilidad de que los niños que no tenían esa idea por un deporte en concreto se introduzcan en él", abunda.

San Fernando echaba de menos el mini, reconoce la alcaldesa que cuenta que en los días habituales de este campeonato el año pasado algún hostelero le insistió para que volviera a la ciudad. "Por mucho que le comentaba que iban a venir otros eventos deportivos", puntualiza. Se refiere a otros campeonatos de baloncesto, balonmano, kárate o gimnasia rítmica, como ejemplo, que se celebran en la ciudad dentro de esta apuesta municipal.

El Minibasket, asume la regidora, supone un retorno importante para La Isla, con esa movilización de más de 4.000 personas que implica entre deportistas, equipos técnicos, organización y familiares. Pero además en los deportivo conlleva "momento de emotividad más allá de la calidad de los equipos", "la posibilidad de vivir la sensación de buena sintonía de los participantes que vienen y se van conociendo". "Queda que la ciudadanía de San Fernando y del entorno lo viva, se emociona y sienta este Minibasket de la manera tan especial como la sentimos nosotros", finaliza.

A la presentación han acudido otros representantes de las federaciones, concejales y responsables de clubes como Más que veterana, Candray, Cimbis, CB San Fernando y el Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz.