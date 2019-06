"En diez, quince días, estará aprobado el plan de seguridad que nos entregan ahora y podrá empezar la obra”. Los trabajos de reurbanización de la avenida Al Andalus y Ponce de León comenzarán en breve toda vez que se han adjudicado a la empresa Manuel Alba por 186.944, 18 euros. Esta mañana el Ayuntamiento ha mantenido una reunión con la asociación de vecinos El Molino y con la Federación Isla de León para explicar las actuaciones y, los plazos para su ejecución. "Se ha dado traslado a los vecinos, a los comerciantes y a los hosteleros para que sepan cuáles son los planes y no se lleven la sorpresa cuando las máquinas aparezcan", explica la concejala en funciones de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez.

En el encuentro (una reunión en el centro cívico de La Ardila y un recorrido por la zona de actuación), en el que también ha estado presenta una representación de la empresa constructora para que recogiera las sugerencias vecinales, se han expuesto detalles de la intervención que se centrará en la reposición de acerado y el asfaltado de carriles, además de la reducción de las medianas y algunas acciones puntuales de saneamiento.

"Este tipo de obras tienen inconvenientes, especialmente cuando hay tema de hostelería, de terrazas. Por eso es bueno llegar a un acuerdo", señala la responsable de Urbanismo, que destaca que para reducir al máximo los inconvenientes se hará por zonas, para no interrumpir el tráfico y el tránsito de manera continua. Márquez asegura que los vecinos salieron satisfechos porque en el proyecto se han incluido sus demandas. "Llevan pidiendo más de 10 años que se interviniera en la zona. Por eso trabajamos el proyecto, buscamos financiación y se hizo el proceso de licitación que culmina ahora con el inicio de los trabajos", defiende.

Una de las peticiones vecinales era que se mantuvieran las palmeras. Así seguirán, aunque las medianas se reduzcan para ganar espacio para los carriles. A eso se suma que se ha definido el tipo de solería a partir de acuerdos con la ONCE o entidades como Aica (Asociación Isleña para la Ciudad Accesible) que se pondrá en las inmediaciones del instituto Las Salinas. Será de duro granito que aporta más facilidad a las personas invidentes para percibir cuando se pasa al pavimento de botones que antecede a los pasos de peatones. Este tipo de losas resulta más recomendable para personas con movilidad reducida, detalla la edil socialista, porque se evitan los resaltos que producen las losas de 36 tacos que perjudican, por ejemplo, la espalda de quienes van en silla de rueda.

El Ayuntamiento se reúne con comerciantes vecinos y hosteleros para explicar las obras

Se pondrán pasos de peatones elevados y se quitarán zonas de aparcamiento en medianas para mejorar la visibilidad de peatones y vehículos, ubicando esos estacionamientos en otros puntos para que no se pierdan plazas. "Detectamos que a la hora de cruzar los peatones no veían a veces a los vehículos que llegaban, ni los vehículos a quienes iban a pasar", advierte.

La actuación se articula desde la rotonda de la Lotería Nacional y sus tres ejes: hacia Pery Junquera, la avenida Al Andalus hacia arriba hasta la confluencia con Cornelio Balbo y la avenida Ponce de León hasta la rotonda de la avenida Duque de Arcos. Se trata de una primera fase puesto que en la segunda fase se pretende llegar hasta Hornos Púnicos por un extremo y hasta la rotonda de Felipe V por el otro.

"La necesidad de fasear, de no hacer de continuo la obra para evitar las máximas molestias, para no cortar la vía completa, hace que una obra que podría estar en tres meses, que es el plazo estipulado inicialmente, se vaya a prolongar a cuatro o cinco meses", precisa la responsable de Desarrollo Urbano. Así por ejemplo la actuación en la zona peatonal se iniciará en el acerado opuesto al instituto Las Salinas. En su acera hacia el centro cívico los trabajos se realizarán después para no interferir en la actividad de instituto.