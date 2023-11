Juan Manuel Barba se incorpora al consejo de administración de Esisa a propuesta de AxSí San Fernando

Juan Manuel Barba se incorporará al consejo de administración de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) a propuesta del grupo municipal AxSí San Fernando. Sustituirá en el cargo a Donato Grandal, que durante los últimos años ha ejercido de consejero designado por esta formación política.

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conocer el relevo a través de un comunicado en el que ha agradecido también la labor que durante años ha ejercido Grandal como consejero saliente.

Juan Manuel Barba es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz y acumula casi veinte años de experiencia profesional, ha detallado al dar a conocer su currículum. Durante su trayectoria como economista ha desempeñado tareas de contabilidad financiera y analítica, fiscalidad y elaboración de presupuestos y ha colaborado en auditorías; estudio y elaboración de informes y periciales contables; valoración de empresas públicas y privadas; tasaciones judiciales y administraciones concursales y judiciales.

"Sin duda nuestro nuevo consejero velará por que Esisa permanezca fiel a los principios por los que los andalucistas crearon la Empresa de Suelo Isleña, que no fueron otros que velar por el derecho de los isleños a una vivienda digna, especialmente en el caso de las familias y personas más vulnerables", ha señalado en el comunicado.

"Precisamente, con Esisa en manos de los andalucistas se construyeron más de mil viviendas sociales y se avanzó en alquileres sociales y rehabilitaciones de infraviviendas. Algo que no se ha hecho desde que el gobierno socialista de Cavada y López Gil está al frente de la empresa de suelo. Un gobierno que no lucha por que los que más lo necesitan tengan acceso a una vivienda digna, que no promueve la construcción de vivienda social y que ni siquiera pone en marcha un nuevo Plan de Vivienda Municipal", señala Romero.

"Nuestro nuevo consejero también reivindicará que se apruebe por parte de la Junta General de una vez por todas la modificación del objeto social de los estatutos y se declare medio propio del Ayuntamiento a la empresa para poder cumplir con el compromiso adquirido con las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio. Hay que dar solución a un problema que ha generado el propio gobierno socialista, que hasta el momento ha sido incapaz de garantizarles unas condiciones de trabajo dignas a estas profesionales", ha anunciado.

Del mismo modo, recalca AxSí en el comunicado, "tras un mandato convulso velaremos por la legalidad de todas las actuaciones de la empresa".

"Estamos convencidos de que Juan Manuel Barba, como hizo Donato Grandal, va a desempeñar una gran labor en Esisa y que con él la voz de las verdaderas necesidades de los isleños estarán presente en el consejo de administración de la Empresa de Suelo", concluye el portavoz.