José Carlos Fernández se pone con 'Berta', su primera obra teatral, en manos de Angie Cortejosa

Berta es una mujer moderna, actual, cercana. Maltratada. Es una actriz que atraviesa momentos de declive después de conocer la gloria. Que vive una situación insoportable y que pasa por un duro estado de autodestrucción. No tiene nada, pero podría tenerlo todo... Y, mientras espera, explica su camino, los pasos dados, las circunstancias que le han rodeado, sus aconteceres profesionales, amorosos, sexuales, familiares. Los de una mujer que ha vivido plenamente, como buena amante de la libertad y de su independencia. Esa es Berta, el personaje al que sobre las tablas del Teatro de Las Cortes dará vida la actriz Angie Cortejosa el día 9; la obra con nombre de mujer que ha creado el escritor José Carlos Fernández Moreno. Así definen Berta autor e intérprete.

"La he escrito metido en el corazón de una mujer, por eso muchas personas pueden pensar que el autor es una mujer", expone Fernández por la presentación de un personaje femenino tan complejo, preciso y extenso; por la profundidad que ofrece el texto, que tiene cierta vis reivindicativa de la mujer. "Un personaje diferente para mí", destaca Cortejosa, que en el escenario del teatro isleño ya ha interpretado otro personaje contundente, como Juana La Loca.

"Tiene muchas cosas mías. Puedo rescatar cosas que he vivido para interpretarla", desvela Angie Cortejosa, que se refiere a la persistencia de Berta para mantener su vocación artística, hasta llegar a pasar necesidades, algo –insiste– en lo que muchos actores pueden verse identificados. Eso, poner tanto de sí misma, exponer tanto, la tiene nerviosa. También la cercanía del estreno. "Compagino la compañía Juana La Loca con la academia de artes escénicas y en estos días he tenido que dejar la obra porque estaba preparando montajes de Halloween. Ya esta última semana la reservo exclusivamente para los retoques", cuenta. Berta se estrenará el próximo viernes en el Teatro de Las Cortes a las 20.30 horas.

Será también el estreno de José Carlos Fernández como autor teatral, después de una vida literaria dedicada a la narrativa. "Ya anuncié cuando presenté mi novela Clase Media mi deseo de que de los personajes pasaran del papel al escenario", recuerda el escritor, que ha dedicado los dos últimos años al género. En ese tiempo ha creado cuatro obras, tres que se representarán pronto, incluida Berta, y una pendiente del acuerdo con una compañía.

Fernández no esconde la dificultad de escribir teatro. "No tiene nada que ver con la narrativa", asegura sobre la técnica. Pasas, desvela, de personajes que se mueven en el papel, de describir una escena, una acción, a construir la escena. "Hay que aportar elementos para que la dirección, el montaje, los actores tengan elementos para sacarlo del papel", sostiene. "La construcción de la carpintería teatral no es fácil de dominar", deja claro, por lo que ha sido mucho trabajo, mucha dedicación –aunque no exclusiva "porque estoy metido en muchas cosas", se ríe–, mucha concentración. Incluso renunciar a algunas cosas.

A pesar de ello "el objetivo está cumplido", reconoce el autor, que rescata su pasado como responsable de la Fundación Municipal de Cultura y, concretamente, al frente del Teatro de Las Cortes, como uno de los orígenes de esta inquietud. También su gusto por el teatro, que ha cultivado en distintos espacios culturales de esta índole en España. José Carlos habla de su afán creativo como otras de las razones, además de las influencias de Enrique Cornejo, Alonso Millán o Salvador Távora. Ahora, aunque ya tiene otras cosas en la cabeza y está, por ejemplo, en pleno proceso de una nueva novela, mantiene ese hechizo con el teatro: "Mi ilusión es la creación teatral".

Autor e intérprete han congeniado desde el primer momento. De hecho, Fernández pidió a la artista isleña que interpretara a Berta después de verla actuar. "Angie las capta al vuelo", señala el escritor que ha cambiado con la actriz muchas impresiones sobre la obra, un monólogo, y el personaje. "Tengo la sensación que se enamoró del personaje desde el primer momento", comenta, hasta incluso dar libertad a Cortejosa para que añadiera elementos a esta mujer que el mismo no había planteado. "Le he dado un giro, lo he adaptado a mí, he alterado cosas para el montaje", revela la actriz sobre el proceso de preparación de la obra para ponerla en escena. "Desde el primer momento confió en mí. Puso el personaje en mis manos. Me dio libertad", confirma Cortejosa sobre la postura de José Carlos Fernández.

Angie se ha hecho en ese camino con el personaje, potente, que la ha dejado tocada. "Depende del día que coja me cuesta más o menos. Nos pasa a los actores. A veces pronuncio el texto y sale perfecto y otras veces se me hace el nudo en la garganta", apunta.

El resultado de ese trabajo, el de la intérprete y el del escritor, se podrá ver en unos días. No estarán solos ante el público ajeno entonces, por el contrario con ellos estarán familiares y amigos.