Izaskun Chinchilla y 'La humanización del espacio público', próxima cita de los 'Diálogos para repensar la ciudad' en San Fernando

Izaskun Chinchilla será la encargada de retomar el próximo martes 3 de mayo a partir de las 18.00 horas los Diálogos para repensar la ciudad, el ciclo de conferencias con expertos urbanistas que inaugurara el pasado martes Salvador Rueda hablando del modelo de las supermanzanas.

Estas charlas, que se llevan a cabo en el Teatro de las Cortes, se enmarcan dentro del contexto de la redacción del plan local de la Agenda 2030.

La humanización del espacio público será el título de la conferencia que brindará, en esta ocasión, Izaskun Chinchilla.

Las plazas para asistir al acto son limitadas, así que hay para asistir hay que remitir previamente una solicitud por correo electrónico a alcaldia@sanfernando.es en el que se expliquen los motivos por los que se está interesado en acudir.

Chinchilla es doctora en Arquitectura y catedrática de Práctica Arquitectónica de la Bartlett School of Architecture (University College of London). Está reconocida como miembro extranjero honorífico de la Royal Institute of British Architects (RIBA) y galardonada con más de 30 premios internacionales y 200 referencias sobre sus obras en revistas especializadas. Es una arquitecta que reivindica en su profesión un fuerte compromiso con la innovación.