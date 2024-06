En marcha una intervención en la playa de Camposoto para paliar la pérdida de arena

Operarios de Tragsa han iniciado las tareas de reperfilado de la arena en la playa de Camposoto para paliar los efectos de la erosión, de las mareas y de los últimos temporales de cara a la temporada de verano que acaba de dar comienzo. Estos trabajos, anunciados la semana pasada por el Ayuntamiento de San Fernando, arrancaron el pasado lunes y se llevan a cabo en un tramo de 800 metros del litoral, el más afectado por el desgaste.

Precisamente, la aparición de importantes bolsas de fango y de numerosas piedras a causa de la pérdida de arena ha sido objeto de numerosas críticas ciudadanas a lo largo de las últimas semanas, en las que la presencia de usuarios en la playa ha ido creciendo conforme aumentaban las temperaturas y se acercaba el verano.

El estado de la arena, además, chocaba de lleno con la imagen de esa 'Playa 5 Estrellas' que se pretende desde el Ayuntamiento de San Fernando a raíz de la importante remodelación de los accesos emprendida hace unos años, a la que acompañó la renovación de todo el mobiliario y la ampliación de los servicios. Una aplaudida transformación que ha supuesto un indiscutible salto cualitativo para Camposoto y que se ha saldado con un gran éxito en las últimas temporadas, pero que ahora quedaba expuesto a consecuencia del mal estado del arenal.

Desde el Ayuntamiento isleño se anunció ya la semana pasada la puesta en marcha de estos trabajos de reperfilado de la arena en la playa para cubrir las zonas en las que habían aflorado esas acumulaciones de fango y numerosas piedras, que afectaban de lleno al óptimo estado de Camposoto para el disfrute de ciudadanos y visitantes durante la temporada de verano.

Restricciones durante los trabajos

A la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico, el Consistorio le había solicitado una actuación integral similar a la que se está llevando a cabo en otros puntos del litoral gaditano para paliar los efectos de los temporales. No obstante, explicaba el equipo de gobierno en un comunicado, los técnicos de la Administración del Estado consideran que el aspecto de la arena irá mejorando con el paso de los días de forma natural, por lo que no es necesaria una actuación de mayor envergadura. A petición del Ayuntamiento, no obstante, sí se acometen estas tareas de redistribución de la arena que hay en la playa con medios mecánicos.

Operarios y máquinas excavadoras trabajan desde principios de la semana en el tramo que discurre entre el tercer y sexto acceso de la playa isleña, zona que se ha delimitado expresamente para poder intervenir. De hecho, al coincidir con la pleamar a primeras horas de este martes esta zona de la playa ha quedado cerrada a los usuarios dada la proximidad de la maquinaria empleada en las tareas y la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de la obra. Algunos de estos accesos desde la carretera de la playa también han sido precintados mientras se ejecutan los trabajos.

Otro problema: el aterramiento del caño

El Ayuntamiento isleño, por otro lado, ha solicitado también autorización a Costas para poder solventar el aterramiento del caño de la playa que se localiza en el acceso 6, donde el desplazamiento de la arena de la playa y del cordón dunar -provocado igualmente por los temporales y por el efecto de los coeficientes mareales elevados- ha desencadenado un importante problema que compromete incluso el montaje de servicios en este punto.

El caño que discurre paralelo a la playa, literalmente, ha quedado cegado por la arena impidiendo la libre circulación del agua, que queda estancada, lo que además genera otro problema ambiental (mosquitos, etc...).

Previsiblemente, y según anunció el gobierno municipal la semana pasada, estos trabajos se llevarán a cabo también en los próximos días. En este acceso no se han podido montar aún los habituales módulos que dan servicio a los bañistas a causa del mal estado en el que se encuentra por el aterramiento.

El Ayuntamiento isleño, no obstante, ha dado por comenzada ya la temporada de verano toda vez que la mayor parte de los servicios están ya en funcionamiento y, a partir del próximo fin de semana, se prestarán con periodicidad diaria (hasta ahora solo lo han hecho los sábados y domingos).