Inquietud en San Fernando por el brote de viruela del mono que suma 12 contagios asociados a un negocio de tatuajes

La alarma suscitada en San Fernando al confirmarse a última hora del sábado la existencia de un brote de viruela del mono que acumula ya una docena de personas contagiadas y que se relaciona con un negocio de tatuajes de la localidad que ha sido cerrado por Salud como medida de prevención llevó ayer al Ayuntamiento isleño a ponerse rápidamente en contacto con las autoridades sanitarias para hacerle partícipe de su preocupación y recabar toda la información posible acerca de lo ocurrido en la localidad. Al mismo tiempo, el Consistorio isleño brindó toda su colaboración para coordinar las medidas que requieran de la posible cooperación de la administración local para contener el número de casos y evitar su propagación.

Así se afirmó desde el equipo de gobierno al valorar en la jornada del domingo esta nueva incidencia sanitaria que afecta de lleno al municipio y que, como era de esperar, ha causado un enorme revuelo y un gran impacto entre la población nada más confirmarse el número de personas afectadas y el cierre preventivo del establecimiento en cuestión tras llevarse a cabo una inspección.

Desde la Delegación Territorial de Salud, dada la alarma generada, se reiteró también un mensaje de "precaución y tranquilidad" ante el brote de viruela del mono registrado en La Isla que suma 12 casos en activo.

Fuentes del gobierno andaluz en la provincia señalaron además que no hay constancia de ningún ingreso hospitalario en la provincia motivado por el contagio de este virus.

Por otro lado, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía ha emprendido ya la búsqueda activa de otros posibles contagios a raíz de los contactos que han tenido las personas afectadas siguiendo el protocolo de actuación establecido para este tipo de incidencias.

A lo largo de la última semana, según los datos oficiales aportados por la propia Consejería de Salud y Familias, la provincia de Cádiz ha registrado un incremento de 10 nuevos contagios por la llamada viruela del mono, un dato que resulta bastante significativo si se tiene en cuenta que en toda Andalucía se dieron 13 nuevos casos: de 260 casos en activo el pasado lunes se pasó el viernes –fecha del último informe– a un total de 273. Y concretamente en Cádiz, de los 20 casos que se reportaban el 18 de julio –a comienzos de la semana– se pasó a un total de 30.

No obstante, no se ha podido precisar si este aumento de contagios se debe en exclusiva al brote de La Isla o si estos casos –confirmados el sábado por las autoridades sanitarias– aún no se han sumado en su totalidad a las estadísticas oficiales.