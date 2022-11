Impiden grabar las clases a una alumna ciega en el CEPER María Zambrano de San Fernando

Desde el comité de ética de UPACE (Unión de Parálisis Cerebral) de San Fernando se ha denunciado lo que que considera "un claro atentado contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación" al impedir a una alumna del CEPER María Zambrano "privada de la visión y con notorios obstáculos en sus manos que le impiden escribir" realizar las grabaciones de audio de las clases.

Era -explica UPACE, entidad a la que la alumna afectada está también asociada- la única forma que tenía de tomar apuntes de la asignatura de Historia del Arte "para su uso privado y con un único objetivo académico".

"Este año, y cuando llevaba ya más de un mes con el mismo procedimiento que en anteriores ocasiones -lleva tres años en el CEPER María Zambrano- una queja de alguno de sus compañeros, que invocaba la ley de protección de datos, provocó que la dirección del centro le prohibiera la grabación, lo que en su caso es lo mismo que prohibirle asistir a clase con las mismas posibilidades que todos", lamenta el comité de ética.

Aunque UPACE se ha puesto en contacto con la dirección del centro no ha conseguido cambiar nada. "Su respuesta es que no pueden hacer nada y que no tienen una alternativa, lo que impide de hecho a esta alumna el ejercicio de un derecho tan básico como la educación y, en consecuencia, supone un caso claro de discriminación por omisión".

"Las personas usuarias de UPACE San Fernando, y en general las personas con discapacidad, no tienen muchas oportunidades de desarrollar sus inquietudes sociales o culturales si no es con el decidido apoyo al que están obligadas las instituciones y administraciones públicas, apoyo que en este caso no se está produciendo. Creemos que hay más de una manera de superar este conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la educación, tal y como se ha venido haciendo en anteriores cursos; sobre todo cuando el resultado puede ser un daño irreparable para una persona que hace esfuerzos mayores de los normales para formarse", apunta el comité de ética.