IU exige a Cavada que cumpla con las 5 bibliotecas que corresponden a San Fernando por ley

IU La Isla ha recordado que el próximo día 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, que una vez más pasará de puntillas por San Fernando como ocurriera hace poco con la Semana de la Movilidad

"Suponemos que se debe al incumplimiento de la Ley de Bibliotecas, algo que se mantuvo con los andalucistas, con la derecha y ahora con la tropa susanista de la alcaldesa", ha denunciado el coordinador local de IU, Gonzalo Alías al recordar que en San Fernando, dada su población, deberian existir hasta cinco bibliotecas.

"Y aunque el PSOE blanquee la situación mejorando la biblioteca de la calle Gravina con su traslado a las antiguas dependencias del ayuntamiento en la calle Real -antigua casa del último alcalde republicano, Cayetano Roldán-, lo cierto es que sólo podemos hablar de mudanza, no de aumento del número de bibliotecas”, ha advertido. Izquierda Unida recuerda que demanda el cumplimiento de la Ley en este sentido desde hace varios mandatos "pero ningún alcalde ha puesto sobre la mesa ni las mejoras en materia de fondos, ni la búsqueda de un mobiliario decente para las bibliotecas, ni la separación de la zona infantil de la adulta".

“Quien no se toma en serio su cultura, no quiere su ciudad”, ha dicho Alías. "Hemos denunciado en varias ocasiones que las bibliotecas tampoco disponen del personal necesario: no hay plantilla cualificada para la zona infantil y a veces el vigilante de seguridad hace sus funciones. De la misma forma, no se cumple la ley a razón de que, al no haber técnicas de biblioteca -que sí auxiliares-, no se ha podido poner en marcha el Plan de Lectura al que también nos obliga la ley", lamenta. A esto se suma IU la ausencia de fondos de las editoriales o de los escritores locales a pesar de que tanto la alcaldesa como la concejala de Cultura "no dejan de hacerse fotos recibiendo o presentando libros".

"La opacidad del destino de la ayuda de 50.000 euros en promoción de la cultura hacen pensar en la mercantilización obsesiva de Cavada, por manejar la ciudad como su empresa privada", dice Alías.

"No existe un plan de bibliotecas, ni fondos de libros de temática actualizada. Por poner un ejemplo, no tenemos fondos de feminismo ni en materia de diversidad sexual en las estanterías de nuestras dos bibliotecas. Estamos a las puertas de que la extrema derecha campe a su aire en todos los ámbitos y la única forma de combatirla es con una cultura responsable y solidaria", concluye Gonzalo Alías.