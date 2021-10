Un Halloween más vivo que nunca en San Fernando

Niños disfrazados, con sus cestas para recibir caramelos. Pequeños fantasmas, brujas, calabazas o esqueletos paseando por las calles del centro. Se encaminan o ya hacen cola para entrar en el cementerio del Día de los Muertos de la Alameda Moreno de Guerra. Allí impacientes aguardan los primeros de la fila, hasta que los personajes llegan y con ellos la Llorona y el hombre que la traicionó. Con la representación de esta historia se inaugura este camposanto por Halloween.

Por grupos, niños y mayores acceden al espacio acotado alrededor del templete, en el que los parterres están adornados para este Halloween, más vivo que nunca con esta temática escogida para 2021. Lápidas con flores y frutas, altares con ofrendas, rejas adornadas con guirnaldas y la escena del centro –con velas y una figura de mujer– crean ambiente para que las catrinas se luzcan. Avanzando con un guía, los visitantes no dudan en captar el momento con sus móviles: foto aquí y foto allá para tener la instantánea perfecta. Los actores les dejan sus velas automáticas a los más pequeños.

La imagen final es con la Llorona, que tras mostrar su felicidad, bailar y penar se instala en las escaleras del templete. La performance, en la que una voz en off cuenta la historia y canta la famosa letra sobre este personaje, arranca los aplausos de quienes observan todo desde el perímetro.

Mientras, de nuevo el Mercado Central se transforma en la Abadía del Mal donde los visitantes viven grupo tras grupo el nacimiento del anticristo. Antes, y con distancia de seguridad, los actores se meten en su papel para hacer pasar un rato de sustos a los valientes: la sala de flagelación, el crematorio o la zona de quema de las brujas. Más de uno no se espera a la niña del pozo por lo que los gritos están asegurados, además de las risas nerviosas. Niños y adultos, y muchos adolescentes y jóvenes, no han querido perderse estos dos días en los que la penumbra del lugar, la decoración y el buen hacer de los actores han ayudado a crear atmósfera. No podía faltar la hombre de la motosierra como despedida.

En la Plaza del Rey tienen su protagonismo los cortos presentados al IV concurso 90 Segundos De Terror. En la Plaza de la Iglesia los espectáculos de magia y humor amenizan la noche en que Halloween dice adiós un año más a San Fernando.