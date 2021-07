Feria de San Fernando: Habrá atracciones en La Magdalena durante 10 días

Aunque no hay Feria como tal, el recinto de La Magdalena contará a partir del jueves -y durante 10 días- con buena parte de las habituales atracciones que acompañan a la fiesta, en su mayor parte de carácter infantil.

Así lo ha confirmado esta mañana la concejala de Fiestas, Mar Suárez, que ha explicado que ayer tarde se consiguieron cerrar todos los trámites administrativos y que esta misma mañana se ha firmado el decreto que autoriza la instalación de Vive Park San Fernando, que es el nombre bajo el que se aglutinan los feriantes en esta iniciativa.

Al no existir un montaje de Feria previo, como hasta 2019 era habitual, el gremio -ha reconocido la edil- ha tenido que solventar trámites administrativos que han resultado bastante arduos y hacer entrega de cuantiosa documentación en el Ayuntamiento. De ahí que hasta última hora no se haya tenido la certeza de que se podían instalar en La Magdalena y de que las atracciones infantiles se iban a sumar a las actividades alternativas organizadas desde el Consistorio con motivo de la Feria. No obstante, ha asegurado Suárez, existía un compromiso claro con los feriantes, un sector "que lo ha pasado muy mal con la pandemia".

Todo, asegura la concejala de Fiestas, ha sido necesario para garantizar la seguridad de Vive Park San Fernando. "Era necesario para asegurar que todo tienen las garantías que se necesitan cumplir para que sea un sitio para las familias y los niños en todos los sentidos", ha afirmado al agradecer además a los técnicos municipales su predisposición para solventar los trámites "en un tiempo récord" y permitir la instalación de las atracciones.

La edil, en este sentido, ha asegurado que las atracciones de Feria que se instalará en La Magdalena serán "completamente seguras" tanto en lo que se refiere a las instalaciones en sí como a las restricciones sanitarias y la normativa vigente a causa de la pandemia.

"Se van a cumplir todas las medidas Covid. Las atracciones van a estar aforadas, los espacios estarán delimitados por vallas y habrá itinerarios delimitados para las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones en las atracciones", ha apuntado Mar Suárez.

Vive Park San Fernando estará en La Magdalena desde la tarde del 15 hasta el día 25, de 19.00 a 00.00 horas. El horario -según la responsable municipal de Fiestas- se ha consensuado con los vecinos de la zona para evitar molestias.

En La Magdalena, explica el Ayuntamiento isleño, se va a instalar un 51% de las atracciones que habitualmente forman parte de la Feria del Carmen y de la Sal, lo que vienen a ser unos 90 feriantes. La mayoría de las atracciones -en torno al 70%- serían infantiles, aunque también habrá puestos de tiro al blanco, tómbolas, etc... Incluso está previsto que se monte la noria en el recinto ferial.

La instalación, por otro lado, no afectará al mercadillo ambulante que se monta cada jueves, que podrá abrir en estas semanas.