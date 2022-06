Feria del Carmen de San Fernando: El contrato del mobiliario se licita de nuevo sin incluir veladores sevillanos

La licitación del contrato de mobiliario para la Feria del Carmen y de la Sal de San Fernando 2022 quedó desierto y el Ayuntamiento ha vuelto a iniciar el proceso, aunque con cambios con respecto al servicio inicial: no se incluyen mesas y sillas de enea, denominados veladores sevillanos. No es el único contrato para los festejos que no ha recibido ninguna oferta y ha vuelto a licitarse.

La estética de Feria que se buscaba recrear en los festejos que se trasladan este año al Parque Almirante Laulhé no tendrá reflejo en el mobiliario. Con los contratos licitados hasta la fecha se buscaba contar con elementos típicos: como la iluminación y los farolillos o las lonas de rallas blancas y rojas para las casetas. A eso se unía la previsión inicial de disponer de veladores sevillanos, en decir conjuntos de mesas y sillas de enea, además de las mesas y sillas de tijera y veladores de mesas y sillas altas.

El primer intento para el suministro del mobiliario quedó desierto tras incluir un cambio de precio al advertir errores en el coste previsto de las barras mostrador. Así se pasó de 30.031,95 euros a 35.972,82 euros (IVA incluido). Ahora sin embargo las condiciones técnicas del contrato han variado tras como se detecta en la nueva licitación, que tiene como límite para recibir ofertas de las empresas interesadas el 10 de junio.

En concreto, se descarta el abastecimiento de veladores sevillanos y se amplía el número de conjuntos de mesas y cuatro sillas de madera plegables. Frente a los 400 máximos recogidos en la primera licitación, ahora se llega a 1.500, para cubrir las 650 mesas (con 4 sillas cada una) de enea que ya no aparecen en los pliegos. También se dispondrán mesas y sillas altas, hasta un total de 30 y se mantiene la previsión de barra mostrador de hasta 210 metros lineales.

Esto hace que el precio de licitación se haya rebajado, incluso por debajo del primer presupuesto erróneo para quedar en 24.095,52 euros.