Feria del Carmen en San Fernando: Fiesta en el Parque desde las 13.00 horas

Más información Documento: Toda la programación de la Feria del Carmen y de la Sal 2022 en San Fernando

Lejos de que el obligado regreso al parque Almirante Laulhé después de 40 años se convierta en una rémora, la Feria del Carmen y de la Sal de la que más se ha hablado -y para la que queda ya tan solo una semana- aspira a que se convierta en ese revulsivo que hace décadas se lleva buscando para relanzar una fiesta en horas bajas antes de estrenar esa nueva vida que le aguardará en el parque de La Magdalena, una vez que acaben las obras recién iniciadas.

De ahí la estética que ha buscado el equipo de gobierno para el recinto, que es el formato que piensa trasladar luego al nuevo recinto ferial, el modelo de casetas que se ha implantado, la programación por la que se apuesta con actuaciones en directo todos los días... "Va a ser la Feria más especial de los últimos años", ha apuntado en varias ocasiones la alcaldesa, Patricia Cavada, que este martes ha dado a conocer la programación de la fiesta y ha presentado el cartel que se encargará de anunciarla junto a las concejalas de Fiestas y Turismo, Mar Suárez y Regla Moreno.

Lo ha hecho, además, frente a un singular photocall que recrea la portada de una caseta tradicional -al estilo de las que se están montando ahora en el Parque- y que formará también parte de la decoración del recinto ferial para invitar a la gente a que se haga fotos y las comparta a través de las redes al objeto de promocionar la fiesta.

A causa de la pandemia hace dos años que no se celebra la fiesta, pero además se trata también -ha añadido la regidora- de la Feria del Carmen y de la Sal que más expectación ha causado en décadas por el traslado del recinto ferial a dos ubicaciones provisionales (el parque Almirante Laulhé y Caño Herrera), que para el Ayuntamiento de San Fernando ha supuesto "un auténtico reto" al partir -literalmente- de cero para organizar toda la fiesta.

Precisamente, el traslado de las casetas al Parque brindará una de las principales novedades de la Feria: su horario, que adelantará la apertura a las 13.00 horas para animar a que se aprovechen también las horas de día, algo de lo que en La Isla siempre se ha hablado pero que hasta ahora nunca se ha conseguido, a excepción del Día de la Mujer. La ubicación en pleno centro y la sombra y el ambiente más fresco que proporciona el arbolado del Parque se espera que atraigan a la gente desde esas primeras horas de la tarde.

Así que el horario de casetas irá desde esas 13.00 horas hasta las 4.00 horas de la madrugada, a excepción del fin de semana, en el que la apertura se prolongará hasta las 5.00 horas.

La Feria del Carmen y de la Sal, como es tradicional, arrancará con el acto de proclamación de las salineras el martes 12 a las 21.00 horas. Inmediatamente a continuación y desde el mismo escenario se procederá a encender el alumbrado del recinto ferial, para el que en esta ocasión no se contará con ningún colectivo o entidad, como se había estado haciendo en los últimos años a modo de reconocimiento.

La gala de inauguración concluirá con el concierto que ofrecerá la artista malagueña María Peláe, que será la primera de las actuaciones en directo que se sucederá cada noche a las 21.30 horas en la caseta municipal. Así, el miércoles está previsto el espectáculo Más Jerez de Luis de Perikín, el jueves La Soles, el viernes Fran Ocaña y el sábado José 'El Francés'.

A estos conciertos se sumarán también cada día actuaciones de diferentes grupos y academias de baile, que se sucederán en el escenario de la caseta municipal todos los días de la Feria.

Y el domingo, una exhibición de fuegos artificiales pondrá el punto final a la fiesta, aunque desde el Ayuntamiento todavía, a la espera de obtener las autorizaciones pertinentes, no se ha concretado el lugar desde el que se lanzará el espectáculo pirotécnico para que se vea desde el Parque.

Por supuesto, habrá Día del Niño y Día de la Mujer, que son dos de las citas más señaladas de los festejos. El primero, en el que las atracciones cuentan con precios especiales, será el mismo martes 12 en el que se inicia la Feria del Carmen. El Ayuntamiento isleño, a través de Servicios Sociales, repartirá también un millar de tickets entre las familias con menos recursos para que todos los niños puedan disfrutar de los 'cacharritos'.

El Día de la Mujer, por otro lado, será el jueves 14. Y contará a las 16.00 horas con la actuación del grupo Las Zarzanas en un escenario que se habilitará en la trasera del auditorio, mirando hacia la zona que mayor número de casetas concentrará en el Parque.

El sábado 16 de julio, festividad del Carmen, será evidentemente el día más señalado de todos ya que a los actos propios de la Feria se sumarán los de la Patrona, con la función religiosa a las 11.00 horas y la procesión de alabanzas por las calles a partir de las 20.00 horas.

Ese día regresará también una de las citas más vistosas de la Feria, como es la procesión marítima que organiza el club náutico de Gallineras con su Virgen del Carmen y que partirá del muelle a las 17.00 horas. Eso sí, su recorrido será esta vez distinto dado que no hay Feria en La Magdalena. Irá hacia la Punta del Boquerón surcando el caño para regresar luego al puerto deportivo.

Otra actividad ya clásica en esta jornada es la cabalgata ecuestre de la Asociación Hípica La Isla, que partirá a las 13.00 horas de las proximidades de la parroquia de la Oliva.

El recinto ferial en el Parque contará con 29 casetas incluida la municipal, que a medianoche cambiará su formato tradicional para convertirse en un espacio dedicado a los jóvenes. El Ayuntamiento isleño, ha recordado este martes la alcaldesa, ha llegado a recibir hasta 35 solicitudes este año, una cifra que no se daba desde hace ya bastantes años. No obstante, dadas las limitaciones del recinto y la solicitud de algunos caseteros de contar con más espacio, no ha sido posible dar cabida a todas las peticiones que se han registrado.