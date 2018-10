La carrera del fango engancha a 650 'fanpineros'

La carrera extrema de los infantes de marina –la Fan Pin Race– engancha y cada vez son más los valientes que se atreven a medir sus capacidades en este recorrido de algo más de ocho kilómetros que rodea las instalaciones del Tercio de la Armada y de la zona conocida en La Isla como La Clica.

Este año son 650 los civiles inscritos para la prueba de resistencia, que se celebrará en la mañana del sábado, según la información facilitada por la Armada. Esta cifra convertirá a esta Fan Pin en la edición más numerosa de todas las realizadas hasta el momento.

La prueba, inspirada en el entrenamiento que realizan los infantes del Tercio de la Armada para mejorar su capacidad de resistencia a la fatiga, alcanzó tal popularidad que en 2016 decidió abrirse también a la participación de civiles. Así nació la edición cívico-militar Miguel de Cervantes –lleva el nombre del ilustre escritor que luchó en Lepanto en homenaje a su pasado militar– que en poco tiempo ha pasado a convertirse en el gran circuito extremo de San Fernando.

El rigor y exigencia de la prueba basada en el duro entrenamiento de los infantes es, precisamente, el gran atractivo que brinda esta cita para muchos de sus participantes, en su mayoría deportistas deseosos de afrontar nuevos y difíciles retos.

En el recorrido, los corredores tienen que sortear tramos de asfalto, tierra, agua así como obstáculos de diversa consideración: desde reptar bajo túneles hasta rampas a saltar o escalar con cuerdas, esquivar hileras de neumáticos... Pero es sin duda el fango, tan abundante en la zona de marismas, el gran rival a batir para llegar a la meta. No son pocos los que se quedan en el camino, a pesar de su preparación física. Moverse en fango no es nada fácil, como muchos han podido comprobar en sus anteriores ediciones. Te atrapa. Y en total son 1.800 metros de puro lodo la distancia que los corredores de la Fan Pin tienen que cruzar. El tramo más duro, además, se localiza al final del recorrido, pocos metros antes de llegar a la línea de meta. Por ello una de las recomendaciones en la que más insiste el Tercio de la Armada a los participantes es que dosifiquen el esfuerzo desde los inicios de la carrera.

La Armada ha lanzado incluso un vídeo en el que aconseja a los particpantes cómo afrontar la prueba e, incluso, cómo cruzar esos dos kilómetros de fango. Porque, sepan, que hay hasta varios métodos:

La prueba dará comienzo a las 10.00 horas en la zona que los infantes llaman ‘Segundo Campamento’. Y los participantes tendrán que realizarla en menos de tres horas. Si no lo consiguen en ese tiempo se considerará que no han sido capaces de completarla. A las 13.00 horas se cerrará la meta y los participantes que no hayan llegado tendrán obligatoriamente que abandonar el recorrido. Posteriormente se procederá a la entrega de premios.

La Fan Pin Race tiene además una importante vocación solidaria. Toda la recaudación –la cuota de inscripción es de 30 euros por participante– se reparte luego entre colectivos y entidades sociales de la Bahía.