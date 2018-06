La FAN PIN regresa con nuevos bríos

El fiero cocodrilo que da imagen a la Fan Pin se ha despertado. La prueba de resistencia extrema de la Infantería de Marina abierta a los civiles regresa con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Cádiz. Y el desafío vuelve con más ganas que nunca y con un objetivo firme: consolidarse como una carrera de referencia y ampliar su participación, que el año pasado ascendió a 547 valientes. Hasta 504 -un 92 por ciento- superó el reto entonces y completó el recorrido en las tres horas que se dan para ello. Ayer dio el dato el general del Tercio de la Armada, Rafael Roldán Tudela, al hacer los honores y presentar formalmente la tercera edición de la carrera cívico-militar FAN PIN 'Miguel de Cervantes' que organiza la Infantería de Marina.

Pero no se engañen. Si todavía no conoce esta carrera de ocho kilómetros que discurre por los terrenos naturales de La Clica y que se ha hecho tremendamente popular en los últimos años, no se deje llevar por su apariencia. Se trata de una prueba de resistencia extrema basada en el adiestramiento de los infantes de marina en la que "el fango no tiene piedad", como dijo -desde su propia experiencia como participante en anteriores ediciones- el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, durante el acto de presentación que tuvo lugar ayer en el Centro de Congresos.También Jaime Armario arropó este acto por parte de la Diputación Provincial aludiendo a la singularidad de esta carrera única, que ahora -afianzada en La Isla y en la provincia- busca consolidarse más allá de sus fronteras y atraer a cada vez más participantes de fuera.

El tope de participantes se ha fijado en esta ocasión en 650 corredores

Fue el general del TEAR el que, tras la proyección del vídeo promocional que se ha lanzado para esta tercera edición, se encargó de desglosar con detalle los datos de la última edición y de explicar los pormenores de la próxima carrera, que se celebrará en la mañana del próximo 27 de octubre. Repetirá el mismo recorrido de anteriores ediciones para sortear las instalaciones del TEAR, salvar el caño, cruzar la isla del Pino y afrontar distintos obstáculos antes de atravesar la prueba de fuego: 1.800 metros de puro fango que constituye, sin duda, lo más duro.

La carrera tiene además una vocación solidaria. El año pasado se consiguieron recaudar 9.000 euros que se repartieron entre diferentes entidades sociales. Hay también un tope de participantes que se ha fijado en 650 corredores. El plazo de inscripción para todos los que se atrevan se abrirá el 2 de julio y se cerrará e 8 de octubre. Las gestiones se realizarán a través de la web fanpinrace.com.