Suena Money for nothing y el clásico de los Dire Straits hace las veces de banda sonora para que Fran Romero haga su entrada triunfal en el Teatro. Quedan seis días para que arranque la campaña de las municipales y los andalucistas plantan batalla con una puesta en escena enérgica y llamativa, al más puro estilo americano, que es toda una declaración de intenciones.

Se juegan mucho. Hace ya varios años que es siempre así para los andalucistas cada vez que toca votar. Y ahora además bajo unas nuevas siglas, las de Andalucía por Sí (AxSí). Así que, conscientes de ello, exhiben músculo para dejar claro que el andalucismo –el viejo y el nuevo– sigue presente en La Isla.

Fran Romero consiguió llenar al completo el Teatro de las Cortes para presentar la candidatura con la que concurre al 26-M. Y consiguió también mostrar una imagen de unidad que hacía tiempo que no se veía en las filas andalucistas. En el patio de butacas –arropando a su hija Teresa, número 11 de la candidatura– pudo verse por primera vez desde hace una década al ex alcalde Antonio Moreno en un acto andalucista.

Romero, de hecho, aprovechó la oportunidad para sacar pecho del legado andalucista que dio forma al San Fernando de hoy desde la década de los 90 y alentó a los suyos a "recuperar la ilusión que antes tenía La Isla", un mensaje explícitamente dirigido al que fuera regidor durante 16 años. Y no fue el único histórico que acudió a dar su apoyo al candidato. El otro alcalde andalucista, Manuel de Bernardo, también estuvo en el Teatro, entre otros antiguos concejales y nombres propios de la formación.

Fue el acto electoral más rockero. El We will rock you de Queen –otra declaración de intenciones– se encargó de echar el cierre. Y a los sones de Thunder de ACDC, Fran Romero dio paso a los integrantes de la candidatura antes de machacar –sí, había una canasta de basket en el escenario– con un balón que por supuesto era blanco y verde y que previamente había firmado cada uno de ellos.

Puro espectáculo. El estreno de campaña ideado por Fran Romero y su equipo echó mano a las emociones e inyectó adrenalina a los andalucistas para echarse a la calle a pelear los votos.

La presentación de la candidatura -ya lo hizo hace cuatro años– no tuvo nada que ver con las maneras habituales de la política local. Aunque, evidentemente, no todo fue una puesta en escena. Al hilo de las preguntas del público y durante su breve intervención, Fran Romero coló sus principales propuestas electorales –las piscinas, la casa Lazaga, la playa, el Parque Natural, el parque del Este...– y dio paso a su mensaje político: "De nuevo intentarán obligarnos a votar una marca, de Madrid o de Barcelona, de un gran partido. Y colocarán en la foto al líder nacional porque aquí, en San Fernando, nada tienen que ofrecer. No conocen nuestra ciudad, sus barrios, nuestras necesidades reales", advirtió al tiempo que tildó a los candidatos de las grandes siglas de "correveidiles" de los gobiernos central y autonómico: "Corre, ve y diles a los de San Fernando que no puede ser. Corre, ve y diles que ahora no es el momento. Corre, ve y diles que nos tenemos que esperar a la próxima campaña, que para el próximo presupuesto seguro...".