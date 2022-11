Educación achaca el deterioro del colegio San Ignacio a la falta de mantenimiento del Ayuntamiento de San Fernando

Tras esta última incidencia, se personó un técnico de la Apae para hacer una evaluación y estuvo en contacto con Inspección Educativa y con la AMPA. "No echemos balones fuera, miremos a los intereses de los menores y de sus familias, de esa AMPA que está haciendo un esfuerzo extraordinario por la mejora de ese centro, a ellos nos debemos como administraciones públicas", deja claro Paredes.

"Desde mi llegada a la Delegación el CEIP San Ignacio ha sido una prioridad . Preocupada solicité al director los requerimientos al Ayuntamiento, al que corresponde por normativa la conservación y el mantenimiento de los colegios, para subsanar l as deficiencias detectadas. Nunca fueron resueltas por el Ayuntamiento ", explica Paredes, que recuerda que ofreció su colaboración a la alcaldesa y a los padres "para solventar los problemas que son, repito, por la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento", insiste. "Cada administración tiene que asumir sus competencias y obligaciones", añade. "El San Ignacio tiene más de 50 años, pero hay centros magníficos en Cádiz como el Instituto Padre Luis Coloma de Jerez con 185 años y perfectamente conservado, y eso corresponde al Ayuntamiento”, compara.

"En mes y medio han aparecido nuevas grietas"

La presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA), Luisa Guerrero, apunta a que el informe de la Junta se elaboró por algunos problemas que surgieron en 2019 en las instalaciones, pero con unas obras desarrolladas por la administración andaluza tres años antes. "La situación no es la misma. El colegio se deteriora por minutos. En apenas mes y medio han aparecido nuevas grietas", expuso. Sigue a la espera de reunión con la delegada por este asunto, aunque el caso se ha tratado en encuentros por otros problemas educativos en San Fernando. Guerrero se refiere además a la actuación de unos 60.000 euros que desde Educación se informó en junio se preveía desarrollar para atender a las necesidades del centro, y que estaba pendiente de la tramitación, aunque, advierte, "no está publicado en ningún sitio", y además de que lo considera insuficiente. "Hay voluntad, ¿pero para cuándo? Porque allí trabajan profesionales. ¿Y si le cae encima a algún niño? ¿De quién será la culpa? El Ayuntamiento ha hecho el mantenimiento, pero es un problema estructural, que el San Ignacio tiene más de 50 años. Que no politicen la seguridad de los menores”, exige. La federación se hace eco de la preocupación de los padres y plantea la posibilidad de que tomen la decisión de un cierre del colegio por el peligro existente.