Cuatro cotillones tienen previsto dar la bienvenida al nuevo año en San Fernando

Cuatro cotillones -todos ellos organizados por salas de fiesta y profesionales de la hostelería- tienen previsto dar la bienvenida al nuevo año 2022 en San Fernando durante la próxima noche del 31 de diciembre.

Su celebración, evidentemente, se plantea desde hace varias semanas, cuando la situación sanitaria era bien distinta y la pandemia aparentaba estar bajo control. De hecho, los cotillones previstos -lejos de estar pasados de moda- han suscitado bastante interés entre los isleños y en algunos casos hace tiempo se llegaron a agotar las entradas disponibles.

Ahora, en las vísperas de la Nochevieja, el acusado repunte de contagios que trae la sexta ola -la tasa de incidencia que registra la localidad este martes asciende a 907,4 casos- vuelve a sembrar la incertidumbre en torno a las fiestas y sus clásicas celebraciones.

Por el momento, los cuatro cotillones -uno de ellos sin bebidas alcohólicas porque permite el acceso a menores desde los 16 años- siguen adelante y, de hecho, no hay nada que lo impida. No hay restricciones ni por el momento las autoridades sanitarias han aprobado medidas al respecto que impidan su celebración, así que sus organizadores no se han planteado su suspensión.

Yeyo Celebraciones, que -a excepción del obligado paréntesis del año pasado- lleva ya varios años con estas fiestas de Año Nuevo agotó las entradas en el pasado mes de noviembre. Ya de entrada -explica su responsable- se optó voluntariamente por reducir el aforo disponible al 75% como medida de prevención "sin estar obligados a hacerlo".

Las fiestas previstas por El Rincón del Sur y El Rincón de la Bahía, también en Fadricas, también siguen adelante ajustándose -puntualizan- a todas las medidas que hoy por hoy se están exigiendo.

También el centro comercial San Fernando Plaza hay prevista una fiesta de Fin de Año -Rakatá- para el 31.

El Ayuntamiento de San Fernando, por su parte, ha confirmado que este año no se han tramitado autorizaciones para la celebración de cotillones, paso que es necesario llevar a cabo cuando dichos eventos no se organizan desde salas de fiesta. En este sentido, apunta, el hecho de que los cotillones previstos estén organizados por profesionales de la hostelería ya experimentados da más garantías.

Y más allá de los cotillones están las aglomeraciones que se prevén que se produzcan en el centro de La Isla, especialmente entre los bares de la plaza del Rey y de la calle Las Cortes, algo que también sucede en el día de Nochebuena.

Desde el Consistorio isleño se ha lanzado un llamamiento a la prudencia y a la necesidad de respetar las normas sanitarias de todos conocidas, si bien se ha recordado que -al margen del uso obligatorio de la mascarilla- no se ha aprobado ninguna otra medida que impida y restrinja este tipo de celebraciones que viene siendo habitual en San Fernando desde hace años. Con todo, apunta, está previsto que se refuerce la presencia policial en la zona para evitar que la situación pudiera descontrolarse.