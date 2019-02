Cs: "San Fernando no se puede permitir un año más de prórroga del contrato de la limpieza"

"San Fernando no se puede permitir otro año más de prórroga del contrato de la limpieza". La portavoz de Cs, Mayte Mas, no ha desvelado explícitamente el sentido de su voto en el próximo pleno, al que el gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas llevará la propuesta de adjudicación del nuevo contrato de la basura -8,5 millones de euros anuales- a la empresa Cespa. Pero con sus declaraciones ha dado a entender que no impedirá que la propuesta salga adelante.

"La situación actual que sufre la ciudad -por las carencias de la limpieza- es caótica y no se puede prolongar por más tiempo", ha advertido esta edil, que ha señalado también que la huelga que la plantilla baraja para la próxima Semana Santa "es un derecho de los trabajadores". En este sentido, ha emplazado al equipo de gobierno a mediar para solventar el conflicto laboral.

"Cs fue el único grupo de la oposición que estuvo en la mesa de contratación en la que se resolvió la propuesta de adjudicación del contrato a Cespa", recuerda también Mayte Mas, que señala a un denso informe técnico que avala dicha propuesta.