Coronavirus en San Fernando: Quejas ciudadanas por incivismo en las salidas de niños, pero la Policía Local habla de cumplimiento

Las salidas de padres con sus hijos permitidas desde el domingo han despertado una cascada de comentarios en las redes sociales en las que muchos ciudadanos de San Fernando han mostrado sus quejas por el comportamiento incívico de algunos vecinos que no cumplían las normas impuestas en el estado de alarma por el coronavirus. Sus sensaciones y experiencias contrastan con la opinión de la Policía Local que apunta al cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos.

Lo que parecía un día tranquilo en el que se iban a respetar las normas para los paseos de los menores de la casa -un adulto con hasta tres niños, una hora, un kilómetro- se convirtió, según las quejas que han vertido muchas personas en las redes sociales, en una oportunidad para saltarse el confinamiento sin limitaciones. Esa es al menos la opinión de algunos isleños que no dudaron en verter sus advertencias en las redes sociales y reclamar por un lado civismo a sus conciudadanos y por otra más presencia policial para reforzar el control del cumplimento de las normas.

Desde las quejas por la apertura de los parques –el Ayuntamiento ya informó de que se abrían para el paseo, para permitir el tránsito, pero no para hacer uso de su mobiliario ni de las zonas infantiles– hasta las críticas por que los adultos (sin acompañar a niños, en pareja) se saltaran las restricciones para pasear o hacer ejercicio. Algunos exponían cómo habían visto reuniones de padres, adultos usando bancos, presencia de abuelos, encuentros familiares o niños jugando todos juntos. El Parque del Oeste, la Glorieta, la calle Real, la Ronda del Estero o zonas de Camposoto son algunas de los sitios de la ciudad señalados en esas quejas.

Frente a eso, el gobierno municipal confirmaba que las patrullas de la Policía Local, reforzadas y continuas durante todo el día, no habían detectados incumplimientos en las normas para la salida de los niños. Aunque no descarta que haya casos aislados, el domingo no se había puesto ninguna sanción por no respetar las reglas. La jornada del lunes se vivía en la ciudad con total tranquilidad.