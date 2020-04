Coronavirus en San Fernando: Mario, el dueño de un pub que pide comida tras más de un mes cerrado

"Jamás pensé que podía llegar a hacer esto", dice Mario Alonso Fuentes, el propietario del pub Irish's New York de San Fernando. La historia de este autónomo del gremio de la hostelería ha corrido como la pólvora por las redes sociales desde el momento en el que esta semana ha lanzado una petición de ayuda dada la precaria situación en la que se encuentra tras más de un mes con su negocio cerrado y sin ingresos. "También acepto comida", decía en un mensaje que ha sacudido a muchos isleños al poner en evidencia la crítica situación a la que se enfrentan muchos autónomos a causa de la crisis del coronavirus.

"No tenía atrasos", aclara. "Ahora sí que los tengo, claro. Pero en el momento en el que pasó todo no tenía deudas". El pub que regenta no deja de ser un negocio modesto que, una vez que liquida todo lo que tiene que pagar, da "lo justo para vivir con normalidad" mes tras mes: la realidad de la inmensa mayoría de los autónomos.

Al verse obligado a cerrar todo se ha ido al traste. Hizo un ERTE con los empleados, "que todavía no han cobrado", lamenta. Y pasadas unas semanas sin ingreso alguno las cosas, como era de esperar, empezaron a ir cada vez peor. "No podría explicar todo lo que ha pasado en estos días", reconoce este autónomo. El caso es que en poco más de un mes se ha visto en una situación en la que difícilmente se imaginaba que podía estar tan solo unas semanas antes, a principios de marzo. "Si no fuera por el coronavirus, el negocio seguiría adelante sin problemas", apunta para dejar claro que el pub que tiene en la avenida León Herrero desde el año 2006 iba bien.

Ahora, sin embargo, ve difícil que pueda volver a abrir. Este tipo de locales de ocio figura además en el último puesto de la lista en la desescalada que el Gobierno planea poner en marcha a partir de la segunda quincena de mayo. "No sé si podré aguantar. Todo dependerá de los bancos", advierte.

Afirma que no tiene acceso a ninguna de las ayudas que hasta el momento ha lanzado el Gobierno. "He pedido un préstamo ICO en un banco y me lo han rechazado. Ahora estoy intentándolo con otra entidad bancaria pero no tengo muchas esperanzas", afirma.

Hay además, apunta, un valor sentimental. "Es un negocio que levanté desde cero", cuenta al referirse al que desde hace 14 años es su medio de vida y que ahora está en el aire.

"Estoy seguro de que ahora mismo hay muchos autónomos que lo están pasando igual, que están en esta situación", señala.

Su petición de ayuda ha tenido una respuesta que, reconoce, no se esperaba y ante la que se muestra muy agradecido. "Me ha llamado mucha gente y me están ayudando".