Ciudadanos critica el mal estado de conservación de la Casa de la Juventud

Cristales agrietados, sucios, cubiertos con papel de periódico desteñidos por el sol; desconchones, grietas, mástiles de banderas sin uso o daños en uno de los laterales de la cornisa existente sobre la puerta de acceso son algunos de los desperfectos que la Casa de la Juventud muestra a simple vista y que reflejan el mal estado de conservación que esta mañana ha denunciado el grupo municipal de Ciudadanos.

"Más vale una imagen que mil palabras", ironizaba la portavoz de la formación naranja, Mayte Mas, ante la fachada de estas dependencias municipales de la calle Real, de la que también advirtió de su estado interior. "No cumple las medidas de accesibilidad. Al no tener ascensor las personas con movilidad reducida no pueden subir a la primera y segunda planta", ha puesto como ejemplo.

La concejala de Ciudadanos ha recordado que en 2011 el anterior gobierno planteó su cierre, "ante un estado ruinoso que decían que avalaban informes técnicos". Sin embargo, la Casa de la Juventud siguió usándose. A todas luces necesitado de mantenimiento desde hace casi una década, criticaba Mas, ante un nuevo incumplimiento de las ordenanzas municipales que estipula la conservación y tutela por parte de la Administración local de los bienes municipales.

"Al equipo de gobierno no les importa una propiedad que está en pleno centro", ha insistido la responsable de la formación naranja que iba señalando el deterioro evidente del edificio. "En el balcón está la espuma por fuera, los cristales están agrietados con el peligro que eso conlleva hacia la calle", indicaba. No se quedaba ahí, Mas cuestionaba que de los mástiles no colgaran las banderas o elementos claros de desgaste como los desconchados del muro o que la estructura sobre la puerta no estuviera completa, "se ven los hierros".

La situación de la Casa de la Juventud es una muestra más de "lo olvidada que tiene el gobierno local a la juventud, que no tiene un edificio en condiciones para celebrar reuniones o actividades".