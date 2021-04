Cavada se reúne con los arqueólogos que buscan el templo de Melqart-Hércules en San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido una reunión con los responsables de los equipos de investigación de las Universidades de Cádiz (UCA) y Córdoba (UCO), Lázaro Lagóstena y Antonio Monterroso, respectivamente, para conocer en profundidad las nuevas hipótesis abiertas tras la publicación del estudio en la revista Spal que apunta a la posible ubicación del legendario templo del dios Melkart (Hércules) en el Cerro de los Mártires en en lugar del Castillo de Sancti Petri, como hasta ahora se pensaba.

Tanto Lagóstena como Monterroso -recuerda el Ayuntamiento- dirigen dos unidades universitarias centradas en la teledetección aplicada a la arqueología en sus respectivas instituciones.

En el marco de la reunión, en el que los responsables de las unidades de investigación pudieron informar a la alcaldesa de los detalles de estas nuevas informaciones, Cavada se comprometió a iniciar desde lo municipal una iniciativa de trabajo coordinado para apoyar el proyecto de investigación conjunto de ambas universidades.

De hecho, la regidora -en un comunicado lanzado con posterioridad al encuentro- habló de los "primero pasos firmes para iniciar el trabajo conjunto que va a permitir encarar el desafío de la búsqueda y localización en la ciudad de San Fernando del más antiguo e importante santuario de Occidente".

Cavada, en la reunión, se comprometió a trasladar a todas las administraciones e instituciones, sobre todo a las que tienen competencias en este ámbito de actuación, "la necesidad de integrarse en la unidad de acción y sumarse a este importante desafío de encontrar en San Fernando el emplazamiento del santuario más suntuoso, antiguo e importante de Occidente".

La alcaldesa isleña ha manifestado el "entusiasmo" del Ayuntamiento y de las dos universidades por empezar esta iniciativa conjunta "y crear esta dinámica de trabajo para afrontar un reto tan importante".

"La propuesta científica supone el comienzo de una colaboración más estrecha entre las dos universidades, a través de dos equipos especializados, y también con el propio Ayuntamiento isleño", añade.

Para ello, dice el Consistorio en su comunicado, ya se ha planificado una hoja de ruta inicial, que se irá perfilando con el avance de los trabajos, y que ya prevé que a finales de año se programe una exposición sobre esta investigación científica, así como con material divulgativo del proyecto centrado en la imagen histórica del templo y sus posibles emplazamientos.

También, el Ayuntamiento se ha comprometido a agilizar la tramitación de los permisos y autorizaciones pertinentes para las primeras prospecciones que se van a realizar sobre el terreno, con el objetivo de que en el primer trimestre de 2022 puedan iniciarse ya sobre el terreno.

En el marco del encuentro, los responsables de las unidades de investigación de la UCA y la UCO recalcaron que el trabajo conjunto que quieren iniciar es el de analizar todas las hipótesis existentes relacionadas con la posible ubicación del Templo de Melqart-Hércules. De esta forma, la intención es comenzar en primer lugar en la zona del islote del Castillo de Sancti Petri, para continuar luego con otras zonas y emplazamientos como el Cerro de los Mártires en San Fernando.

Según el Ayuntamiento, los investigadores han explicado a la alcaldesa que no se trata solo de localizar un único enclave, en el que estaría hipotéticamente el legendario templo, sino que se trata de un concepto más amplio en el que se podrían certificar otros vestigios o hallazgos que hablarían de un recinto de mayores dimensiones del que el santuario formaría parte como un conjunto.

El trabajo de localización se llevará a cabo, por primera vez, con nuevas tecnologías no invasivas aplicadas a la arqueología, técnicas con las que trabaja la Unidad de Geodetección del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la UCA, coordinada por el catedrático Lázaro Lagóstena "y que se ha convertido en los últimos años en una de las mejor equipadas de España debido a la adquisición de una serie de herramientas de última generación que poseen una amplia capacidad para la exploración de grandes superficies, así como de generar modelos tridimensionales y nubes de punto de los elementos naturales y artificiales del subsuelo ligados a las ocupaciones históricas, además de georreferenciar toda la información, susceptible por tanto de integrarse en los análisis de metodología GIS (siglas en inglés de Sistema de Información Geográfico)".

Los datos que se van a recabar con las prospecciones de teledetección en San Fernando -insiste el Ayuntamiento- serán muy útiles a todos los niveles para conocer la fisonomía y el estado de esos terrenos de la ciudad.

La regidora ha puesto de relieve "el importante reto que supone este proyecto de investigación desde el punto de vista artístico, histórico, arqueológico, e incluso por su potencial turístico, no solo para San Fernando, sino para toda Andalucía y la provincia de Cádiz".

Cavada ha recordado la importante repercusión que han tenido recientemente hallazgos de misiones de las instituciones y universidades españolas como la que ha hallado parte del templo de Ptolomeo I (304-284 a.C.) en el yacimiento de Kom el-Ajmar Sharuna, en la región de Menia (Egipto), o el estudio internacional impulsado por la Universidad de Sevilla y en el que colaboran la American School of Classical Studies at Athens y el Fitch Laboratory de la British School at Athens, que concluye que el atún rojo del estrecho de Gibraltar ya era un manjar en el siglo V antes de Cristo en la Grecia clásica, hasta donde se transportaba en ánforas cuyos restos con pescado han sido localizados en una antigua taberna de Corinto y que, curiosamente, se fabricaban en San Fernando. En la reunión también se ha analizado la expedición que, trabajando cerca de Luxor, en Egipto, se ha topado con los restos de una antigua ciudad egipcia perdida, en lo que está siendo aclamado como el descubrimiento arqueológico más importante de la región desde la década de 1920.