Carmen Guaita presenta su libro 'Todo se olvida' en San Fernando

Carmen Guaita completa su trilogía sobre el perdón con esta última entrega, Todo se olvida. La escritora ha vuelto a escoger San Fernando como uno de los escenarios principales donde se desarrolla la trama de sus personajes. Por ese motivo, recientemente presentó su libro en el Centro de Congresos de La Isla, allí estuvo arropada por familiares, amigos y coetáneos escritores que alabaron su última creación. El acto de presentación estuvo marcado por los sentimientos y las emociones, convirtiendo el auditorio en un crisol de experiencias, en el que familiares y amigos de la escritora, destacaron tanto sus creaciones profesionales, como su recorrido personal. El escritor Enrique Montiel, la actriz Laura Auzmendi y la librera Cristina García Guaita fueron personajes fundamentales enla presentación, todo ello debido a sus intervenciones, que hicieron que Carmen se sintiera completamente agradecida y emocionada.

“Volver a San Fernando es volver a mi casa y cada vez necesito estar más allí. Es el lugar donde nacieron mis padres y crecí. Me siento muy arraigada a la ciudad y a su gente, por ello el día de la presentación me sentí emocionada y arropada por todos aquellos que me acompañaron”, afirma Guaita. Esta nueva novela es el broche final a una trilogía de libros que, junto con Jilgueros en la cabeza y El terrario, inciden en el perdón como principal protagonista de las obras. “Perdonar es la base de todo, no podemos vivir sin el perdón. Por ese motivo mis personajes desarrollan sus vidas en torno a este sentimiento, yo siempre digo que perdonado es como nos quedamos por dentro si sabemos perdonar”, expresa la escritora.

Todo se olvida comienza en una residencia donde se encuentra Criptana Senz, una famosa soprano que se encuentra afectada por el alzheimer. Pedro Bennasar es un periodista que anhela escribir la biografía de la ya retirada y enferma artista, para ello hace uso de las cartas que Criptana escribió durante las diversas etapas de su vida. En las cartas, el periodista irá desglosando la vida de la cantante y descubre, a través de las vivencias de Criptana, diversas carencias que él mismo necesita mejorar en la suya. “El periodista comprende, a través de las experiencias de la soprano, que tiene que cambiar ciertos aspectos en su vida y es aquí donde relato de forma paralela la vida de mis dos protagonistas”, explica Guaita.

Desde su publicación, el pasado 21 de mayo, la novela ha cosechado un éxito abrumador. Tanto que han tenido que publicar una segunda tirada para poder hacer frente a la demanda de los lectores. Carmen Guaita señala que escribir este nuevo libro ha sido como reunir todos sus sentimientos en una misma habitación, si embargo, afirma tener que “recargar” nuevas ideas y proyectos para nuevas novelas que están por venir, pero siempre teniendo en mente alguna que otra trama y argumento para sus venideras creaciones.